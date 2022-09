SLOVIANSK, Ukraine (AP) – C’est la nuit que les habitants de la ville de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, ont le plus peur, lorsque les attaques à la roquette et à l’artillerie se produisent plus fréquemment. Des obus et des roquettes s’abattent sur les jardins et les immeubles d’habitation, envoyant des morceaux de maçonnerie et des éclats de verre dans l’obscurité.

À un peu plus de 11 kilomètres (7 miles) au sud-ouest de la ligne de front et à portée d’artillerie des forces russes, Sloviansk a subi des attaques de plus en plus fréquentes. La ville est considérée comme une cible stratégique dans l’ambition de Moscou de s’emparer de toute la province de Donetsk, une région largement russophone de l’est de l’Ukraine qui fait partie du Donbass, le cœur industriel de l’Ukraine.

Mercredi, les pompiers ont passé au crible les décombres encore fumants d’un immeuble à appartements, à la recherche d’éventuelles victimes après qu’une frappe avant l’aube a effondré une partie de la structure. Après des heures de recherche, à l’aide d’une grue pour enlever des dalles de béton et atteindre le sous-sol, ils sont ressortis avec un sac mortuaire blanc. Des proches qui attendaient anxieusement à proximité ont déclaré qu’ils recherchaient également un couple de personnes âgées qui vivait au troisième étage.

“Ce qui se passe maintenant n’est pas seulement effrayant, c’est horrible”, a déclaré Raisa Smielkova, 75 ans, qui vit dans une autre partie du même immeuble et dont l’appartement n’a subi que des dommages mineurs. Cette guerre, a-t-elle dit, est pire que la précédente en 2014, lorsque les forces ukrainiennes ont combattu des séparatistes soutenus par la Russie. « Il y a plus de destruction. Tout est pire. Juste tout.

Comptant sur leurs pensions pour survivre, elle et son mari ne peuvent pas se permettre de déménager dans une partie plus sûre de l’Ukraine, a déclaré Smielkova.

« Si nous sommes tués, nous sommes tués, que puis-je faire ? », a-t-elle dit. « Certains me disent : tu n’as pas peur ? Et je réponds : Bien sûr que j’ai peur. Seuls les imbéciles n’ont pas peur, les autres ont peur comme moi.

Un peu plus de 24 heures plus tôt dans une autre partie de la ville, la force de l’explosion d’une autre grève a jeté Maria Ruban, 92 ans, hors du lit et sur le sol. Elle ne se souvient pas combien de temps elle est restée là, seule et impuissante, couverte de poussière.

“J’ai perdu connaissance et il n’y avait personne autour, personne ne pouvait m’aider”, a-t-elle dit, racontant son calvaire à travers de gros soupirs et quelques larmes. Elle a fini par se relever mais n’a pas pu sortir de la maison – la force de l’explosion avait déformé la porte.

Ruban vit dans sa petite maison dans la partie sud de Sloviansk depuis 1957. Aujourd’hui âgée de 92 ans, elle a survécu à la fois à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre ukrainienne de 2014. Mais elle a déclaré que cette guerre était comme elle n’en avait jamais vécue auparavant.

« J’ai tout vécu, même la famine. Mais je n’ai jamais rien vu de tel, comme ce qui s’est passé aujourd’hui », a-t-elle déclaré, debout dans son jardin avec l’aide d’une canne en bois brut. Derrière elle, des parents et des voisins ont martelé des bâches en plastique sur son toit endommagé et ont arraché des morceaux tordus d’éclats d’obus de ses plates-bandes de tomates au son lointain de l’artillerie.

Il était environ minuit lundi soir lorsque Ruban s’allongea et se couvrit d’une couette. “J’ai pensé : ‘maintenant ils vont commencer leurs attaques’, parce qu’ils attaquent à ce moment-là”, a-t-elle dit. Elle n’avait pas tort.

Maintenant, elle s’inquiète de savoir comment elle va survivre à l’hiver très froid de l’Ukraine, avec un toit endommagé et des fenêtres soufflées.

“Oh mon Dieu, aidez-moi s’il vous plaît afin que le toit puisse être couvert pour l’hiver”, a-t-elle pleuré. “Qui sait combien de temps je vivrai.” Ruban avait également perdu ses fenêtres à cause des explosions de la guerre de 2014, a-t-elle déclaré. “Tout ce que je sais, c’est réparer, vivre et réparer.”

De l’autre côté de la rue, un projectile a frappé la cour d’un voisin, rasant sa maison et endommageant plusieurs autres résidences. Le voisin, qui n’a pas voulu donner son nom, dormait à côté d’une fenêtre dans une pièce de devant. Son toit a été soufflé, ses murs se sont effondrés et un pommier dans son jardin de devant a été emporté de l’autre côté de la rue. Mais il s’en est sorti sans même une égratignure.

Prenant une pause après avoir creusé les décombres pour trouver ses papiers d’identité, il a jeté un coup d’œil dans le grand cratère où se trouvait autrefois son jardin de devant, le fond rempli d’eau des pluies nocturnes.

Il avait pensé planter des pommes de terre cette année, dit-il ironiquement, mais maintenant il devrait peut-être plutôt se tourner vers l’élevage de poissons.

Elena Becatoros, Associated Press