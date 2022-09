Des tirs de roquettes nocturnes sèment la peur dans une ville de l’est de l’Ukraine

SLOVIANSK, Ukraine — C’est la nuit que les habitants de la ville de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, ont le plus peur, lorsque les attaques à la roquette et à l’artillerie se produisent plus fréquemment. Des obus et des roquettes s’abattent sur les jardins et les immeubles d’habitation, envoyant des morceaux de maçonnerie et des éclats de verre dans l’obscurité.