Des tirs de roquettes depuis Gaza ont frappé Israël, tuant au moins une personne alors que le Hamas lance l’opération Al-Aqsa Flood

Des drapeaux palestiniens flottent près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, près d’un point d’observation tenu par des combattants du Hamas à l’est de Jabalia, le 30 août 2023.

En Israël, au moins une personne a été tuée après le tir de roquettes depuis la bande de Gaza.

La branche armée du Hamas a revendiqué la responsabilité de l’attaque, affirmant avoir lancé plus de 5 000 roquettes.

Le groupe palestinien a annoncé le début de l’opération Al-Aqsa Flood contre Israël.

Des barrages de roquettes ont été tirés samedi depuis la bande de Gaza sous blocus, tuant au moins une personne en Israël, ont constaté un journaliste de l’AFP et des médecins.

Des roquettes ont coulé à plusieurs reprises dans le ciel après les premiers tirs depuis plusieurs endroits à travers Gaza à 06h30 (3h30 GMT), a rapporté le journaliste de l’AFP.

L’armée israélienne a mis en garde contre les sirènes qui retentiraient dans le sud et le centre du pays, appelant le public à rester à proximité des abris anti-bombes.

Un journaliste de l’AFP à Jérusalem a vu des roquettes interceptées, quelques instants après que les sirènes ont retenti dans toute la ville.

La branche armée du groupe palestinien Hamas s’est déclarée derrière l’incendie, affirmant que ses militants avaient lancé plus de 5 000 roquettes.

« Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation (israélienne), leur temps de saccage sans rendre de comptes est révolu », a déclaré le groupe.

« Nous annonçons l’opération Al-Aqsa Flood et nous avons tiré, lors d’une première frappe de 20 minutes, plus de 5 000 roquettes. »

LIRE | Israël interdit aux travailleurs de Gaza alors que les tensions à la frontière s’intensifient

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas était derrière « une attaque combinée, comprenant des tirs de roquettes et des infiltrations terroristes sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza ».

Une femme d’une soixantaine d’années a été tuée « à la suite d’un coup direct » en Israël, ont indiqué les services d’urgence du Magen David Adom.

Quinze autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, selon les médecins.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le Premier ministre convoquerait prochainement les chefs de la sécurité pour discuter des violences.

Manifestations antérieures à la frontière

Israël impose un blocus paralysant à Gaza depuis 2007 après la prise du pouvoir par le Hamas.

Depuis, les militants palestiniens et Israël ont mené plusieurs guerres dévastatrices.

Le dernier incendie fait suite à une période de tensions accrues en septembre, lorsqu’Israël a fermé la frontière aux travailleurs de Gaza pendant deux semaines.

La fermeture du passage est intervenue alors que les protestations palestiniennes ont ébranlé la frontière fortement militarisée.

Les manifestants ont eu recours à des pneus brûlés et à des jets de pierres et de cocktails Molotov sur les troupes israéliennes, qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles.

A LIRE AUSSI | Un ancien chef du Mossad affirme qu’Israël applique un système d’apartheid aux Palestiniens

Les critiques ont qualifié la fermeture de la frontière de punition collective contre des milliers de travailleurs palestiniens, qui ont un potentiel de revenus bien plus important en Israël qu’à Gaza, où le chômage est répandu.

La reprise de leur passage le 28 septembre avait fait naître l’espoir d’un apaisement de la situation à Gaza, où vivent 2,3 millions d’habitants.

En mai, un échange de frappes aériennes israéliennes et de tirs de roquettes sur Gaza a entraîné la mort de 34 Palestiniens et d’un Israélien.

Depuis le début de l’année, au moins 247 Palestiniens, 32 Israéliens et deux étrangers ont été tués dans le conflit, dont des combattants et des civils des deux côtés, selon des responsables israéliens et palestiniens.

La grande majorité des décès se sont produits en Cisjordanie, occupée par Israël depuis le conflit israélo-arabe de 1967.

Il y a eu une augmentation des raids militaires, des attaques palestiniennes ciblant les Israéliens et de la violence des colons israéliens contre les Palestiniens et leurs biens.

Plusieurs ministres israéliens d’extrême droite vivent dans des colonies de Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international.