Des tirs de la police israélienne en Cisjordanie font 2 morts et 19 blessés parmi les militants palestiniens

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des policiers et des forces spéciales israéliens ont été impliqués dimanche dans une fusillade en Cisjordanie qui a fait deux morts et plus d’une douzaine de blessés, ont indiqué des responsables d’Israël et de Cisjordanie.

Les forces israéliennes ont déclaré que la fusillade avait eu lieu dans la ville de Naplouse et qu’au moins deux Palestiniens armés avaient été tués après un échange de coups de feu d’une heure.

Aucun officier israélien n’a été blessé dans la fusillade, ont indiqué des responsables.

BIDEN FAIT GAFFE L’HOLOCAUSTE PENDANT UNE VISITE EN ISRAËL

Un témoin a déclaré avoir entendu des responsables israéliens demander à une seule personne dans une maison de se rendre lorsque des coups de feu ont retenti depuis la maison, a rapporté Reuters. La police israélienne a riposté, tuant deux personnes, a déclaré le témoin.

Le Croissant-Rouge palestinien a identifié les Palestiniens décédés comme étant Aboud Sobh, 29 ans, et Muhammad Al-Azizi, 22 ans. Dix-neuf autres Palestiniens ont été blessés dans la fusillade.

Deux des blessés sont dans un état critique, a ajouté le service de secours local.

Le groupe militant des Brigades des martyrs du Fatah Al-Aqsa a revendiqué les deux membres décédés, a rapporté Reuters.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a confirmé la fusillade et a déclaré que les suspects étaient des “terroristes” recherchés pour leur implication dans des fusillades précédentes.

“Nous n’allons pas nous asseoir et attendre que des citoyens israéliens soient blessés”, a déclaré Lapid. “Nous sortirons et ferons du mal aux terroristes dans leurs maisons.”

UN MEMBRE DES SERVICES SECRETS SERAIT IMPLIQUÉ DANS UNE « RENCONTRE PHYSIQUE » EN ISRAËL AVANT LE VOYAGE DU PRÉSIDENT BIDEN

Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que la fusillade était le résultat d’une “occupation” des troupes israéliennes dans la région.

“La région restera dans un cycle de violence jusqu’à ce que l’occupation soit terminée et qu’une paix juste soit instaurée”, a déclaré le porte-parole de l’Autorité palestinienne, Nabil Abu Rdeneh.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La fusillade survient alors que les forces israéliennes mènent des raids quasi quotidiens en Cisjordanie, provoquant des réactions négatives de la part des manifestants locaux. Les récents affrontements entre les manifestants et les troupes israéliennes se sont transformés en échanges violents, faisant plusieurs morts.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.