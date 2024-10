Des tirs de chars israéliens blessent des soldats de maintien de la paix de l’ONU — RT World News

Toute attaque contre son personnel constitue une « grave violation » du droit international, a déclaré l’organisation.

Deux soldats de maintien de la paix ont été blessés lorsqu’un char israélien a tiré sur leur quartier général situé à la frontière israélo-libanaise, a annoncé la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).

Le QG de Naqoura et d’autres positions de maintien de la paix sur la « Ligne bleue » de séparation entre les deux pays ont été « frappé à plusieurs reprises » par les Forces de défense israéliennes (FDI), a déclaré jeudi la FINUL dans un communiqué.



« Ce matin, deux soldats de la paix ont été blessés après qu’un char Merkava de Tsahal a tiré avec son arme en direction d’une tour d’observation au quartier général de la FINUL à Naqoura », » lit-on dans la déclaration.

La tour a été touchée directement, provoquant la chute du personnel de l’ONU, a indiqué la FINUL. « Les blessures ne sont heureusement pas graves cette fois, mais elles restent à l’hôpital. » a-t-il ajouté.

La force de l’ONU au Liban a souligné que « Toute attaque délibérée contre les soldats de maintien de la paix constitue une grave violation du droit international humanitaire » et la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Soldats israéliens « licencié délibérément » Mercredi, les caméras de surveillance du périmètre de Naqoura ont été neutralisées et désactivées, a indiqué la FINUL.















L’éclairage et une station relais ont également été endommagés lorsque Tsahal a pris pour cible une installation où se tenaient régulièrement des réunions entre les représentants militaires de l’ONU, israéliens et libanais avant le début de la dernière escalade entre Israël et le groupe armé libanais Hezbollah, a-t-il ajouté.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré jeudi que les soldats de la paix de l’ONU blessés faisaient partie du contingent de son pays, mais a ajouté qu’ils avaient évité des blessures graves.

L’armée israélienne a confirmé dans un communiqué que ses troupes opéraient dans la région de Naqoura. « à côté d’une base de la FINUL. »



« En conséquence, Tsahal a ordonné aux forces de l’ONU présentes dans la zone de rester dans les espaces protégés, après quoi les forces ont ouvert le feu dans la zone. » » a déclaré l’armée israélienne.

Après l’incident, l’envoyé d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a recommandé que les soldats de maintien de la paix de l’ONU « déplacez-vous à 5 km au nord pour éviter le danger alors que les combats s’intensifient » entre Tsahal et le Hezbollah.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain a déclaré à l’agence de presse turque Anadolu que la Maison Blanche « profondément préoccupé » par les attaques répétées d’Israël contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU. C’est « critique » que les opérations de Tsahal sur la Ligne bleue «ne menace pas la sûreté et la sécurité des soldats de la paix de l’ONU», a souligné le porte-parole.

EN SAVOIR PLUS:

Israël arrête un journaliste américain suite à un reportage sur l’attaque iranienne

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a suggéré des actions israéliennes « pourrait constituer des crimes de guerre. » Selon Crosetto, Rome a demandé à l’État juif une explication officielle sur les attaques contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU à la frontière israélo-libanaise, « parce que ce n’était pas une erreur. »