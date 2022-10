Des tireurs tuent 11 soldats et en blessent 15 sur un terrain d’entraînement, selon la Russie

Au moins 11 personnes ont été tuées et 15 blessées lors d’une fusillade samedi dans une base d’entraînement militaire dans la région de Belgorod en Russie, qui sert de base à la guerre en Ukraine, a rapporté le ministère russe de la Défense.

“Deux citoyens d’un des pays de la CEI ont commis un acte terroriste sur le terrain d’entraînement du district militaire occidental dans la région de Belgorod”, a rapporté l’agence de presse d’État TASS, citant la lecture du ministère. La CEI est la Communauté des États indépendants, une union de la Russie, de la Biélorussie, de la Moldavie et de plusieurs pays d’Asie centrale.

“Les deux terroristes ont été tués par des tirs en retour”, indique le communiqué. On ne sait pas si les hommes armés étaient parmi les soldats ou s’étaient introduits dans le terrain d’entraînement.

La fusillade survient au milieu d’une campagne de mobilisation largement impopulaire que le président russe Vladimir Poutine a annoncée il y a trois semaines dans l’espoir de reconstituer les rangs des unités épuisées et épuisées et de renverser la guerre russe qui stagne.

Vendredi, Poutine a déclaré que 222 000 personnes avaient été appelées et que 33 000 avaient été déployées dans des unités militaires pour des missions de combat ultérieures. L’armée russe a déclaré qu’elle envisageait de recruter 300 000 nouveaux soldats au total, bien que des groupes de défense des droits de l’homme aient exprimé leur inquiétude quant au fait que le nombre réel pourrait être considérablement plus élevé.

L’annonce de la mobilisation partielle a déclenché des protestations et un exode massif d’hommes en âge de combattre et de leurs familles, avec des centaines de milliers de personnes fuyant la Russie. La plupart sont allés vers l’Arménie, la Géorgie et le Kazakhstan voisins, les quelques destinations encore disponibles pour les ressortissants russes après que l’Union européenne a essentiellement fermé sa frontière avec le pays.