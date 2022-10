Des tireurs d’élite ukrainiens utilisant l’un des fusils les plus puissants jamais contre la Russie – le Snipex Alligator

Les tireurs d’élite ukrainiens utilisent l’un des fusils les plus puissants jamais fabriqués – le Snipex Alligator.

Il peut tirer une balle de 14,5 mm sur des distances de plus de quatre milles.

L’arme est utilisée pour cibler les soldats ennemis ainsi que leur équipement

La balle frappe une cible avec près de 12 tonnes d’énergie – une force assez puissante pour anéantir le gilet pare-balles et faire exploser un soldat ennemi en morceaux

L’arme de fabrication ukrainienne, utilisée contre les troupes et les hélicoptères russes, peut également pénétrer le blindage des véhicules sur plus d’un pouce d’épaisseur à plus courte distance.

Le fusil n’a été utilisé par l’armée ukrainienne qu’en 2021 et les forces spéciales britanniques ont appris aux recrues comment utiliser l’arme au combat.

Les troupes ukrainiennes utilisent l’arme pour cibler des soldats ennemis et des véhicules blindés légers, du matériel de communication et des décharges de munitions et de carburant.

Les militaires équipés du fusil, dont certaines sont des femmes, ont également été utilisés pour viser des hélicoptères en vol et des avions stationnés au sol.

Des rapports suggèrent que le fusil a été utilisé avec un effet mortel par des soldats de la brigade ukrainienne Azov lors de la défense de la ville de Marioupol plus tôt cette année.

Pour réduire l’énorme recul, le fusil a été équipé d’un frein de bouche, un dispositif que l’on trouve généralement sur les chars et les canons de campagne d’artillerie.

Le fusil a également été équipé d’un isolateur de recul pour amortir le recul afin qu’il n’endommage pas l’épaule du tireur d’élite.

Le record du monde actuel pour un tireur d’élite à longue distance est de 3 540 mètres, réalisé par un tireur d’élite canadien en Irak en 2017.

L’Alligator pourrait atteindre une distance similaire, mais la plupart des tirs pris entre 3 500 et 7 000 mètres seraient probablement des tirs harcelants ou dirigés contre une cible de grande surface, comme une unité de communication ou de logistique.