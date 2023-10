Des tireurs d’élite en hélicoptère pour chasser le cerf de Californie

Un projet visant à utiliser des tireurs d’élite montés sur hélicoptère pour tuer près de 2 000 cerfs mulets envahissants errant dans les montagnes de l’île de Santa Catalina a déclenché une tempête de protestations parmi les habitants de la destination touristique populaire et a suscité des appels aux responsables de la faune de l’État pour qu’ils bloquent la chasse.

Le Catalina Island Conservancy – l’organisation à but non lucratif qui gère 90 % de l’île et a pour mandat de la ramener à son état naturel – affirme que l’abattage massif est nécessaire pour protéger les plantes et les herbes indigènes de Catalina, qui ont été dévastées par les troupeaux de cerfs en quête de nourriture.

Les cycles récurrents de sécheresse extrême et d’incendies de forêt ont également eu des conséquences néfastes sur la végétation de l’arrière-pays, obligeant les cerfs émaciés à chercher leur subsistance dans les zones développées de l’île, où ils entrent en conflit avec les humains et les animaux domestiques, selon les responsables.

« L’île et les cerfs se battent tous les deux pour leur survie et aucun ne gagne », a déclaré Whitney Latorre, 44 ans, directrice générale de la réserve.

Un faon broute sur une colline de Catalina surplombant des voiliers amarrés en août 2020. Le Catalina Island Conservancy a proposé de chasser le cerf mulet envahissant depuis des hélicoptères. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

« Si nous ne résolvons pas le problème des cerfs, l’île deviendra de plus en plus vulnérable aux conséquences dévastatrices de la hausse des températures et de la sécheresse », a-t-elle déclaré.

Le plan de chasse au cerf n’est que le dernier d’une longue série de tentatives visant à imposer une certaine forme d’ordre écologique sur cette île fragile et bien-aimée située à seulement 22 milles des côtes de la Californie du Sud. À un moment ou à un autre, une ménagerie de chèvres, de bisons, de porcs et d’autres animaux importés a tous menacé de submerger les espèces originaires des îles anglo-normandes de Californie.

Selon les responsables de la conservation, le cerf mulet est l’animal envahissant le plus destructeur qui subsiste à Catalina. Le pâturage intense par les cerfs exerce un stress croissant sur les plantes indigènes et ouvre la voie à la propagation de mauvaises herbes envahissantes hautement inflammables, comme le genêt à feuilles de lin.

Les cerfs se promènent également dans la communauté portuaire d’Avalon, où ils se régalent de jardins familiaux, attaquent des animaux domestiques ou s’emmêlent dans des chaises de jardin et des filets de football.

« Nous comprenons qu’il s’agit d’un projet de restauration audacieux et ambitieux – et il faudra du courage pour le mener à bien, cela ne fait aucun doute », a déclaré Latorre. « Les bonnes choses à faire ne sont pas faciles. »

Une biche et deux faons se promènent près d’une zone peuplée de l’île Catalina en juin 2021. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Ce genre de discours a déclenché de profondes passions sur et hors de l’île, où plus de 2 000 personnes ont signé une pétition exhortant le Département californien de la pêche et de la faune à rejeter la demande d’éradication du cerf mulet de la conservation.

« Nous sommes totalement opposés au massacre de cerfs mulets innocents sur l’île de Catalina », a déclaré Dianne Stone, vice-présidente de la Catalina Island Humane Society. « La solution du Conservancy est violente et laide. »

Les opposants au projet affirment que la plupart des habitants souhaitent que les cerfs restent sur l’île.

« Quatre-vingt-dix pour cent d’entre nous ne veulent pas que les cerfs disparaissent, mais le conservatoire a conclu que le seul nombre suffisant de cerfs à Catalina est nul », a déclaré l’habitant William Flickinzer.

La maire d’Avalon, Anni Marshall, n’irait pas aussi loin. Mais lors d’une interview, elle a soigneusement choisi ses mots.

« Du point de vue de la ville, le changement climatique a provoqué la sécheresse sur l’île, obligeant les cerfs à se promener dans Avalon à la recherche d’eau », a-t-elle déclaré. « Le plus triste, c’est qu’ils ne réussissent pas toujours et que leur taux de survie est faible. »

Elle a déclaré que la ville avait été obligée de « s’occuper de ces animaux qui souffrent et de se débarrasser de leurs carcasses ».

Bien que de nombreux habitants souhaitent que le Département californien de la pêche et de la faune intervienne, une porte-parole a déclaré que l’agence « soutenait le projet de restauration de l’habitat ».

« L’objectif du projet est de restaurer la fonction de l’écosystème et de préserver la biodiversité unique et rare de Catalina, y compris certaines des espèces végétales les plus rares de notre État et au-delà », a déclaré Jordan Traverso.

« Le projet vise à propager la flore et la faune indigènes, ce qui, à son tour, améliore la résilience au climat et aux incendies de forêt », a-t-elle déclaré.

La conservation prévoit d’embaucher des tireurs d’élite de l’organisation à but non lucratif White Buffalo Inc., du Connecticut, pour commencer à éradiquer les cerfs l’automne prochain. Les chasseurs utiliseront des fusils de type AR-15 avec des balles sans plomb, afin que les animaux qui récupèrent la carcasse ne soient pas empoisonnés.

Les parties intérieures de Catalina étaient beaucoup plus sèches que les zones côtières lors de la dernière sécheresse. Les responsables de la conservation affirment que la sécheresse, les incendies de forêt et les cerfs compliquent les efforts visant à ramener l’île à son état naturel. (Francine Orr/Los Angeles Times)

Les cerfs chassés seront laissés là où ils pondent, car tenter de transporter les carcasses par avion hors de l’intérieur de l’île, difficile et presque inaccessible, serait dangereux et coûteux, ont déclaré les responsables. Cependant, les responsables de la conservation et de l’État ont l’intention de retirer les carcasses des environs d’Avalon et des bords des routes.

Au cours des années passées, des batailles ont éclaté pour l’éradication de milliers de chèvres et de porcs sauvages. À cette époque, les animaux avaient laissé des cicatrices sur le paysage qui ne guériront peut-être jamais : des milliers de sentiers de chèvres complexes sillonnent les flancs escarpés des montagnes, des bosquets entiers de bois de fer et de lilas de Californie ont disparu et les canyons dénudés s’érodent.

Le cerf mulet a été introduit sur l’île au début des années 1930 dans le but d’accroître la faune et comme ressource de chasse. Sans prédateurs pour éclaircir les troupeaux, les cerfs rivalisent depuis lors avec la faune indigène de l’île, causant des ravages sur l’habitat.

Mais persuader les critiques d’apprécier le sort désolant des plantes indigènes a été un combat pour les écologistes.

Lauren Dennhardt, 34 ans, directrice principale de la conservation au conservatoire, a passé les trois dernières années à parcourir l’arrière-pays de Catalina pour surveiller la santé des espèces végétales indigènes.

Lauren Dennhardt, directrice principale de la conservation au Catalina Island Conservancy, examinant un Island Rush-Rose, une espèce menacée au niveau fédéral. (Louis Sahagún/Los Angeles Times)

Un matin récent, Dennhardt se tenait dans un sanctuaire isolé de 10 acres et a fait un geste vers les croissances de manzanita de l’île de Santa Catalina, de lilas des montagnes de l’île, de jonc des îles en fleurs et de coquelicots arboricoles des îles anglo-normandes. « C’est à cela que nous voulons qu’une grande partie de l’île ressemble », a déclaré Dennhardt.

Juste au-delà des plantes, une clôture se profilait.

« Cette clôture protège plus de 60 espèces de plantes indigènes, dont beaucoup sont tombées dans l’oubli par les cerfs partout ailleurs sur l’île », a-t-elle déclaré.

« Une fois les cerfs partis, nous pourrons concentrer toute notre attention sur l’un des projets de restauration écologique les plus ambitieux et à grande échelle jamais tentés en Californie : restaurer l’île Catalina à un semblant de son état naturel. »

Les propositions passées visant à réduire les troupeaux de cerfs incluaient le sublime et le ridicule. L’un d’entre eux a appelé à l’introduction de prédateurs au sommet, tels que les pumas.

« C’était une option potentielle », a déclaré Latorre. « Nous ne faisons pas ça, bien sûr, parce que c’est fou. L’introduction d’un prédateur non indigène majeur pourrait avoir des répercussions en cascade.

Dans le cadre de son programme de chasse, la réserve autorise les chasseurs à capturer environ 200 cerfs par an. Cependant, les biologistes estiment que ce n’est pas suffisant, étant donné que chaque biche produit deux faons chaque année.

Les cerfs sont devenus si courants sur l’île que les visiteurs les nourrissent régulièrement. À Avalon Harbour, ils lancent de la glace, des frites, des hot-dogs et des bonbons aux animaux alors qu’ils marchent sur la plage.

Et près du chic Descanso Beach Club, des dizaines de cerfs convergent vers une caisse en bois remplie de bols d’eau et de nourriture pour animaux au crépuscule.

Les biologistes affirment que les cerfs aiment le sel présent dans la nourriture pour chats, mais il manque de vitamines et peut entraîner des ballonnements et des troubles digestifs mortels chez les herbivores.

Un panneau sur le site prévient que nourrir les cerfs est « illégal et dangereux ».

La proposition d’éradication marque une nouvelle direction pour la conservation sur une île qui attire plus d’un million de visiteurs par an – une direction qui englobe la restauration d’espèces indigènes relativement obscures au lieu de l’entretien coûteux d’animaux de premier plan tels que le bison.

Il y a à peine trois ans, la réserve a annoncé son intention de stimuler le tourisme en ajoutant des bisons aux troupeaux existants d’animaux hirsutes importés, qui sont les descendants de 14 animaux laissés ici en 1924 par une équipe de tournage.

Un bison prend un bain de poussière sur l’île Catalina en juillet 2022. Les bisons ne sont que l’une des nombreuses espèces non indigènes qui ont élu domicile sur l’île. (Francine Orr/Los Angeles Times)

Les habitants chérissent le bison comme symbole vivant d’une époque plus simple. Les maisons des quartiers d’Avalon sont ornées d’images peintes de bisons. Les boutiques de cadeaux vendent des figurines de bisons à fourrure, et les dollars des sables sont gravés de silhouettes de bisons. Les marathons de Catalina sont annoncés sous des logos de bisons colorés.

Mais la conservancy n’est plus optimiste à l’égard du bison. La réduction du troupeau a été recommandée en 2003, alors qu’il y avait 350 bisons sur l’île. Une étude scientifique a conclu que les bisons en quête de nourriture et se vautrant piétinaient les communautés végétales indigènes ; modifier la canopée des arbres en frottant contre les troncs d’arbres ; et saper les efforts de gestion des mauvaises herbes en dispersant les graminées non indigènes à travers leurs excréments.

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’environ 90 bisons et la réserve n’en fait plus la promotion dans les campagnes publicitaires.

Au lieu de cela, il claironne des réussites en matière de conservation, comme celle du renard de l’île Catalina, qui a réalisé l’un des rétablissements les plus remarquables connus pour une espèce en voie de disparition. Après avoir été au bord de l’extinction au milieu d’une épidémie de maladie de Carré, la population a rebondi pour atteindre environ 2 000 habitants.

« Certaines personnes n’apprécieront peut-être pas cela », a déclaré Dennhardt, « mais nous nous engageons à reconstituer ce paysage et ses habitants naturels. »