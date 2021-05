Des tireurs au niveau national lancent une campagne pour mener la lutte contre Covid-19 dans l’Uttar Pradesh

Plus de 100 tireurs de niveau national mènent une campagne dans l’Uttar Pradesh (UP) pour assurer un approvisionnement continu en oxygène aux hôpitaux et aux établissements médicaux dans le but d’augmenter les efforts de l’Inde pour lutter contre Covid-19. Parmi les tireurs de premier plan qui ont rejoint le combat figurent Asutosh Dwiwedi, (UP), Pardeep Kumar Singh (Haryana), Tabish Ahmed (UP), Rahul Soni (Delhi), Monu Kumar (Delhi), Harpreet Sing (Delhi) et Shalender. (EN HAUT). «De telles initiatives contribueront grandement à soulager les misères des patients atteints de coronavirus. J’exhorte davantage de personnes à se joindre à la cause et à prendre toutes les précautions nécessaires contre Covid-19 », a déclaré Deepak Dubey, entraîneur du tireur à la carabine Divyansh Singh Panwar aux Jeux Olympiques de Tokyo.

L’initiative vient après que Rodic Consultants CMD Raj Kumar, un tireur d’élite au niveau national, a exhorté la communauté des tireurs à soutenir la lutte contre la maladie.

La société a développé un portail numérique pour la surveillance de l’oxygène dans l’Uttar Pradesh, où les mouvements des pétroliers sont surveillés et suivis en temps réel afin de s’assurer qu’ils atteignent les hôpitaux à temps. Maintenant, le plan est de mettre en œuvre la stratégie dans tout le pays.

Le modèle de la société nécessite une main-d’œuvre intensive pour assurer un approvisionnement sans tracas et les tireurs, avec l’aide de la surveillance des applications Web GPS, suivront les emplacements des camions-citernes d’oxygène et resteront en contact avec les bureaux régionaux des transports et le service médical de l’Uttar Pradesh pour assurer un approvisionnement sans faille. .

Les tireurs seront également présents dans les usines de fabrication d’oxygène où sont installés les dispositifs de repérage. Ces dispositifs garantissent des délais d’exécution minimaux et facilitent la coordination de bout en bout entre plusieurs départements pour un mouvement transparent des pétroliers.

«Nous assistons à une forte augmentation des cas de coronavirus à travers le pays. La collaboration sera la clé pour gagner la bataille contre Covid-19. Chez Rodic, nous contribuons en mettant en place un centre de commande pour le mouvement de l’oxygène à travers le pays, comme nous l’avons fait avec succès avec le gouvernement de l’UP », a déclaré Raj Kumar.

«Dans cette entreprise, nous avons demandé à des bénévoles de nous aider à gérer efficacement tout ce processus. J’avais fait appel à mes camarades de tir à travers l’Inde pour qu’ils se manifestent et nous soutiennent en tant que volontaires. Nous avons reçu une réponse très positive de la communauté des tireurs », a-t-il déclaré.

La société a également mis en place un mode «hub and spoke», selon lequel un État est divisé en cinq régions et, en fonction de l’urgence, l’approvisionnement en oxygène est maintenu à l’aide de pétroliers et d’avions déployés avec l’aide du gouvernement de l’Uttar Pradesh.

Rodic Consultants envisage de déployer le système de surveillance de l’oxygène dans le Bihar, le Madhya Pradesh, l’Haryana, le Rajasthan, le Punjab et Delhi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici