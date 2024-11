Des tirages de Warhol volés lors d’un braquage « amateur », 2 autres endommagés lors d’une escapade dans une galerie néerlandaise

Aux Pays-Bas, des voleurs ont utilisé des explosifs pour faire sauter les portes d’une galerie d’art vendredi, s’emparant de deux rares sérigraphies de l’artiste pop américain Andy Warhol.

Selon le propriétaire de la MPV Gallery, Mark Peet Visser, les suspects ont également abandonné deux autres œuvres gravement endommagées dans la rue alors qu’ils s’enfuyaient.

Visser a partagé avec l’Associated Press que les suspects avaient tenté de voler les quatre œuvres de la série « Reigning Queens » de Warhol de 1985. Les portraits de Warhol incluent des représentations de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni, de la reine Margrethe II du Danemark, de la reine Beatrix des Pays-Bas et de la reine Ntombi Tfwala du Swaziland (aujourd’hui Eswatini).

Dans un entretien téléphonique avec l’Associated Press, Visser a qualifié le braquage d' »amateur ». Visser a raconté que l’intégralité du braquage a été enregistrée sur des caméras de sécurité.

Il a déclaré : « L’attentat à la bombe a été si violent que tout mon immeuble a été détruit, et les magasins à proximité ont également été endommagés. Ils ont donc bien, trop bien fait cette partie-là. Et puis ils ont couru vers la voiture avec les œuvres d’art, et elle Il s’avère qu’ils ne rentrent pas dans la voiture. »

« A ce moment-là, les œuvres sont arrachées des cadres, et on sait aussi qu’elles sont endommagées de manière irréparable, car il est impossible de les sortir intactes », a ajouté Visser.

Parmi les portraits volés figuraient ceux de la reine Elizabeth II et de la reine Margrethe II, tandis que les portraits endommagés de la reine Beatrix et de la reine Ntombi Tfwala ont été laissés dans la rue.

Visser a refusé d’estimer la valeur des œuvres signées et numérotées, qu’il avait prévu de présenter sous forme d’ensemble lors d’une prochaine foire d’art d’Amsterdam.

La police enquête activement et lance un appel à témoins dans cette affaire. Des experts légistes ont examiné vendredi la galerie détruite.

Mark Peet Visser de la MPV Gallery n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.