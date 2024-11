Des tirages d’Andy Warhol volés et endommagés lors d’un braquage « amateur » dans une galerie néerlandaise | Pays-Bas

Des voleurs ont fait exploser la porte d’une galerie d’art dans le sud des Pays-Bas pour tenter de voler quatre œuvres d’une célèbre série de sérigraphies d’Andy Warhol, mais les ont toutes endommagées et n’ont réussi à s’en sortir qu’avec deux lors de ce braquage bâclé.

Le propriétaire de la galerie, Mark Peet Visser, a déclaré que les voleurs avaient tenté de voler les œuvres d’une série de 1985 de l’artiste pop américaine intitulée Reigning Queens, qui présente des portraits des reines de l’époque du Royaume-Uni, des Pays-Bas, du Danemark et du Swaziland, qui s’appelle désormais Eswatini.

Visser a déclaré que le braquage de vendredi matin à la galerie MPV dans la ville d’Oisterwijk avait été filmé par des caméras de sécurité, et il l’a qualifié d’amateur.

« L’attentat à la bombe a été si violent que tout mon immeuble a été détruit » et les magasins voisins ont également été endommagés, a-t-il déclaré. « Alors ils ont bien fait cette partie-là, trop bien en fait. Et puis ils ont couru vers la voiture avec les œuvres d’art et il s’avère qu’elles ne rentrent pas dans la voiture.

« À ce moment-là [two of] les œuvres sont arrachées des cadres et vous savez aussi qu’elles sont endommagées de manière irréparable, car il est impossible de les sortir intactes. Les deux autres ont été abandonnés dans la rue, endommagés.

Visser a refusé de donner une valeur aux quatre œuvres signées et numérotées, qu’il avait prévu de proposer à la vente sous forme d’ensemble lors d’une foire d’art à Amsterdam plus tard ce mois-ci.

Les voleurs sont repartis avec des portraits de feu la reine Elizabeth II du Royaume-Uni et de l’ancienne reine Margrethe II du Danemark. Les empreintes de l’ancienne reine Beatrix des Pays-Bas et de Ntombi Tfwala, connue comme la reine mère d’Eswatini, ont été laissées dans la rue alors que les voleurs s’enfuyaient, a déclaré Visser.

On ne sait pas encore grand-chose de ce vol, « mais il est étrange que des explosifs aient été utilisés », a déclaré un détective d’art néerlandais. « Ce n’est pas courant pour les vols d’œuvres d’art », a déclaré Arthur Brand, qui a fait la une des journaux pour la récupération d’œuvres d’art, notamment un Picasso disparu et un Van Gogh volé.

La police a lancé un appel à témoins alors que des experts légistes examinaient vendredi la galerie gravement endommagée.

Visser a déclaré à la chaîne de télévision locale Omroep Brabant que les œuvres volées valaient « une somme considérable », mais Brand a déclaré à l’Agence France-Presse qu’elles n’étaient « pas uniques et très probablement des dizaines d’entre elles ont été réalisées ».

« Cela rend la vente plus facile que celle des œuvres uniques, mais pas beaucoup plus facile », a-t-il déclaré.