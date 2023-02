Des TikTokers égyptiens arrêtés pour une vidéo parodique de visite en prison ?

Mohamad Hosam et Basma Hegazy font partie des cinq personnes arrêtées par les autorités égyptiennes pour la parodie de la vidéo TikTok « The Visit » (Photo : @mohammedhossam1993) Cinq Des influenceurs de TikTok ont ​​​​été arrêtés en Égypte pour un sketch comique publié en ligne. Divers rapports ont identifié Mohamad Hosam, Basma Hegazy et Ahmed Tarek, qui comptent à eux deux plus d’un million de followers sur les réseaux sociaux, parmi ceux détenus par des responsables de l’Agence de sécurité nationale. Ils auraient été ciblés après avoir mis en ligne une vidéo intitulée “La visite”. Il présente une femme rendant visite à son fiancé en prison et a été visionné plus de sept millions de fois sur Facebook uniquement. Le groupe serait accusé de diffusion de fausses nouvelles et d’appartenance à une organisation terroriste, bien qu’il ne soit pas clair à quels aspects du clip parodique ces infractions présumées se rapportent. Les accusations ont été portées en vertu des lois anti-terroristes draconiennes de l’Égypte, qui, selon les militants des droits civils et des droits de l’homme, sont exploitées pour cibler même les critiques les plus modestes du régime, ainsi que ceux considérés comme sapant les valeurs sociétales. Les autres cas ne manquent pas. Les autorités ont arrêté puis relâché trois jeunes hommes en avril de l’année dernière pour interpréter une parodie d’une chanson romantique dans une vidéo TikTok faisant la lumière sur les hausses de prix dans le pays d’Afrique du Nord. Les changements de prix ont été causés par une décision de la Banque centrale égyptienne de dévaluer la monnaie nationale par rapport au dollar. L’année dernière, l’influenceuse de 20 ans Haneen Hossam a été condamnée à 10 ans de prison pour trafic d’êtres humains par un tribunal du Caire pour avoir publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle expliquait comment le contenu peut être monétisé sur la plateforme vidéo Likee. . Cela a été interprété par les autorités comme encourageant les femmes à vendre du sexe en ligne.



L’influenceur des médias sociaux Ahmed Tarek fait également partie des personnes détenues (Photo : @mohamedhossam1993) De nombreux commentateurs ont noté que les femmes sont ciblées de manière disproportionnée par de telles mesures. Mai El-Sadany, une éminente avocate des droits de l’homme, dit de la condamnation de Hossam à l’époque: “Qu’est-ce que cela signifie pour un tribunal égyptien de condamner un vlogger TikTok pour des accusations de” traite des êtres humains “?” “Cela signifie que le système judiciaire criminalise ce que les influenceurs font chaque jour dans le monde lorsqu’ils invitent d’autres personnes à travailler avec eux et à monétiser l’activité de TikTok.” Plus : Réseaux sociaux

Elle a ajouté: «Le fait que l’État égyptien instrumentalise les accusations de« traite des êtres humains »pour exercer un contrôle sur l’expression et la mobilité socio-économique des jeunes femmes est profondément troublant. “Il existe des cas réels et graves de traite des êtres humains qui doivent être poursuivis – ces cas TikTok ne le sont pas.” Amnesty International a exprimé des préoccupations similaires dans une déclaration envoyée par e-mail à The New Arab au moment de la condamnation initiale de Hossam. L’organisation de défense des droits a déclaré: «Les influenceuses TikTok sont punies pour la façon dont elles s’habillent, agissent, influencent les médias sociaux et gagnent de l’argent en ligne. “Cela fait partie des tentatives des autorités de contrôler le cyberespace en surveillant le corps et la conduite des femmes.” Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

