Des tigres, des ours et des furets se font vacciner contre le Covid-19 au zoo d’Oakland

Dans ce jeudi 1er juillet 2021, image publiée par le zoo d’Oakland, un tigre reçoit un vaccin COVID-19 au zoo d’Oakland à Oakland, en Californie. Les tigres sont entraînés à se présenter volontairement pour des procédures médicales mineures, y compris les vaccinations COVID-19 . Le zoo du zoo d’Oakland vaccine ses grands chats, ours et furets contre le coronavirus à l’aide d’un vaccin expérimental donné aux zoos, sanctuaires et conservatoires à travers le pays. (Oakland Zoo via AP) LA PRESSE ASSOCIÉE