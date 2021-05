Une vidéo choquante montre le moment où un requin géant a fait le tour d’un bateau de croisière rempli de touristes terrifiés dans l’Atlantique.

Le clip, enregistré par le musicien Alex Albrecht et téléchargé sur son Chaîne TikTok a été regardé plus de 30 millions de fois depuis sa mise en ligne mardi.

2 Les touristes ont crié alors que le requin pèlerin faisait le tour du bateau

2 Les requins pèlerins sont inoffensifs et non agressifs pour les humains Crédit: Alamy

L’énorme requin nage lentement en cercle près de la surface de l’eau alors que les touristes hurlants se précipitent sur le côté du bateau et clament pour regarder de plus près.

La foule halète et filme sur leurs téléphones, certains criant « oh mon dieu » et « woah ».

Pendant ce temps, l’homme qui filme la scène dramatique du haut du mât dit simplement: « Holy f *** ».

Il a légendé le clip: « A navigué six semaines dans l’Atlantique, j’ai vu ce gros requin f ******. »

Il a été « aimé » plus de 4,5 millions de fois et les téléspectateurs ont été émerveillés ou absolument terrifiés, certains estimant que le requin était le « Megalodon » éteint qui atteignait 18 mètres de long.

Une personne, qui semblait un peu effrayée, a admis: « Eux, debout si près, me donne de l’anxiété. »

« Non, j’ai peur de sauter en Dieu, c’est si effrayant », a déclaré un deuxième spectateur.

Quelqu’un d’autre a commenté: « N’est-ce pas mégalodon? »

«Voici les commentaires du mégalodon», a écrit un quatrième spectateur qui ne semblait pas impressionné.

Pendant ce temps, de nombreux fans de requins ont identifié le gigantesque animal comme un requin pèlerin, une espèce géante à la peau tachetée qui atteint jusqu’à 12 mètres de long et peut peser 6 tonnes.

Les requins pèlerins sont inoffensifs pour les humains et non agressifs et se nourrissent de zooplancton en nageant la bouche ouverte pour les attraper.

Ils peuvent être repérés de mai à septembre dans le sud-ouest de l’Angleterre, au Pays de Galles, sur l’île de Man et sur la côte ouest de l’Écosse.

Les requins pèlerins sont en voie de disparition et protégés au Royaume-Uni en vertu de la Wildlife and Countryside Act.