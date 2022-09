Des thérapeutes de Hong Kong coupables de sédition pour des caricatures de moutons et de loups

Commentez cette histoire Commentaire

HONG KONG — Les livres pour enfants présentaient des dessins animés de moutons et de loups. Mais dans les pages brillamment illustrées, les autorités de Hong Kong ont vu un sinistre complot contre le gouvernement – ​​elles ont donc condamné les éditeurs pour sédition. La condamnation de cinq producteurs de livres pour enfants mercredi met en lumière la répression continue de la Chine contre la liberté d’expression à Hong Kong. Les créateurs, tous orthophonistes affiliés à un syndicat non déclaré, risquent jusqu’à deux ans de prison. Ils sont détenus depuis plus d’un an et privés de liberté sous caution pour des raisons de sécurité nationale.

Les procureurs ont allégué que les livres pour enfants dépeignaient les autorités comme des loups et les habitants de Hong Kong comme des moutons, impliquant une population vulnérable à la merci d’un régime brutal. Dans des observations écrites, ils ont déclaré que les livres faisaient allusion à des troubles politiques et dépeignaient la Chine comme “gouvernée par un dictateur cruel”. Les caricatures ont «endoctriné» les lecteurs avec une idéologie séparatiste, ont-ils déclaré au tribunal.

La Chine célèbre l’anniversaire de la rétrocession de Hong Kong, alors que des doutes planent sur la ville

La toile de fond de l’affaire est la tension politique à Hong Kong ces dernières années, alimentée par l’opposition locale à l’empiétement de la Chine et ce que beaucoup considèrent comme l’échec de Pékin à honorer ses promesses de préserver l’autonomie de la ville. Les manifestations en faveur de la démocratie en 2019 ont été écrasées par la police anti-émeute, avant que la Chine n’impose une loi draconienne sur la sécurité nationale qui criminalise une série de dissidences avec des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Des militants pour la démocratie ont été emprisonnés ou ont fui en exil.

Les cinq créateurs – Lorie Lai, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan et Fong Tsz-ho – ont plaidé non coupables de l’accusation de complot en vue de publier, imprimer, distribuer, afficher ou reproduire du matériel séditieux en vertu de la loi de l’époque coloniale. Ils ont cependant admis avoir décrit des problèmes sociaux dans leurs fables sur les moutons et les loups lors d’entretiens avec les médias.

Le premier livre montrait des moutons résistant aux tentatives des loups de prendre le contrôle de leur village. Le second présentait l’histoire d’une douzaine de moutons qui ont tenté d’échapper aux loups, en référence apparente à 12 personnes qui ont été capturées en mer par les autorités chinoises en août 2020 alors qu’elles tentaient de fuir Hong Kong. Un troisième livre fait allusion à la réticence initiale du gouvernement de Hong Kong à fermer la frontière avec la Chine au début de l’épidémie de coronavirus.

“Le but des livres était de dire aux jeunes avec plus de tact… ce qui se passe dans la société, [and] nous soutenons qu’il s’agit d’un objectif légitime et utile pour exprimer des événements dans la société », a déclaré Peter Wong, un avocat des accusés, lors d’une audience antérieure.

Dans ses observations finales, Wong a cité des interviews dans les médias locaux dans lesquels Lai, l’une des créatrices, a déclaré qu’elle souhaitait sensibiliser aux événements politiques et que “l’utilisation de fables et de contes de fées” permettait aux enfants de comprendre plus facilement.

Sous la pression de Pékin, les écoles de Hong Kong deviennent plus patriotiques

Dans un résumé de presse, le juge Kwok Wai-kin a écrit que les restrictions aux actes séditieux imposées par la Crimes Ordinance sur les droits à la liberté d’expression et de publication “sont nécessaires à la protection de la sécurité nationale” et de l’ordre public, et qu'”elles ne imposer des restrictions plus que nécessaire.

“L’intention séditieuse ne découle pas seulement des mots”, mais des mots destinés à provoquer certains effets dans l’esprit d’un enfant, a déclaré le verdict. “Il ressort clairement de la structure de chaque livre que la pensée des enfants doit être guidée d’une manière particulière lorsque l’histoire est racontée.

Les accusés devraient être condamnés samedi.

La loi sur la sédition était auparavant utilisée par l’administration coloniale britannique de Hong Kong contre des militants impliqués dans des émeutes pro-Pékin en 1967. Elle a été peu vue dans les années qui ont suivi la cession du territoire à la Chine en 1997, mais depuis l’adoption de la loi sur la sécurité en 2020, les autorités ont arrêté environ 60 personnes sous des dispositions élargies en matière de sédition, selon Human Rights Watch. En juillet, Koo Sze-yiu, un militant chevronné, a été condamné à neuf mois de prison pour tentative de sédition.

Dans l’affaire des livres pour enfants, la cour d’appel avait rejeté la demande des orthophonistes de contester le refus répété d’un tribunal inférieur de leur accorder une libération sous caution.

Eric Lai, juriste au Georgetown Center for Asian Law, a déclaré que les lois de Hong Kong sont “militarisées par les autorités pour réprimer tous les discours et forces anti-gouvernementaux de la société”.

Le verdict de mercredi a montré que les lois de la ville “revenaient au début de l’époque coloniale”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Inde avait récemment suspendu sa loi sur la sédition dans l’attente d’un examen et que la Grande-Bretagne avait aboli sa loi sur la sédition en 2009 car elle est “trop ​​facile à utiliser comme un outil de poursuite politique.

La répression de Pékin contre Hong Kong a entraîné un exode de résidents et alimenté des doutes croissants quant à l’avenir de la ville en tant que plaque tournante internationale.