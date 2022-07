Des théories effrayantes sur les raisons pour lesquelles les victimes d’attaques de requins ont été ciblées dans les eaux jusqu’à la taille après cinq mutilations au large des plages américaines

Au moins 24 attaques de requins ont déjà été signalées aux États-Unis cette année et le nombre devrait augmenter.

Des données choquantes révèlent que plus de 80 % des attaques ont eu lieu sur la côte Est.

Au moins 24 attaques de requins ont été signalées aux États-Unis cette année, dont cinq sur la côte au large de Long Island au cours des deux dernières semaines.

L’expert marin Chris Paparo a déclaré que le prédateur au sommet avait besoin d’un “environnement sain” pour survivre (stock image) Crédit : Getty

Au moins deux douzaines d’attaques de requins ont été signalées à travers le pays cette année

Cinq attaques ont été signalées à Long Island sur une période de deux semaines.

Un surfeur et un touriste ont été mordus en quelques heures le 13 juillet, deux sauveteurs ont été mordus lors d’exercices d’entraînement et un nageur aurait subi une lacération alors qu’il était dans l’eau.

Les experts ont souligné plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les attaques de requins ont lieu le long de la côte Est.

Les océans sont maintenant plus propres après que la législation a été introduite par le Congrès dans les années 1970 pour limiter les déversements qui pourraient nuire à la vie marine.

Les populations de requins bancs de sable et de requins sombres augmentent dans le nord-est des États-Unis et des millions de personnes retournent sur les plages après des années d’absence au milieu de la pandémie de Covid.

Les bêtes, qui mangent des phoques, peuvent confondre l’animal avec les humains à l’approche du rivage.

DES EAUX PLUS PROPRES

Chris Paparo, qui travaille avec les requins depuis plus de 20 ans, a déclaré au Sun que l’environnement marin moins profond le long de la côte Est permet aux bêtes de prospérer.

Il a déclaré: «Les requins étant un prédateur au sommet, ils ont besoin d’un environnement sain pour survivre.

“Ils ne sont pas capables de se débrouiller dans des conditions médiocres.”

Un rapport de 1970 du Council of Environment Quality a révélé qu’un énorme 38 millions de tonnes de matériaux de dragage ont été déversés dans les océans américains.

Et, près de 34 000 conteneurs de déchets radioactifs ont été déversés sur trois sites différents sur la côte Est de 1951 à 1962.

Plus de 4,5 millions de tonnes de déchets industriels ont également été déversés dans les océans.

Les experts ont déclaré que les concentrations d’oxygène avaient chuté dans la baie de New York parce que les eaux usées et les boues étaient déversées.

En 1972, les législateurs ont adopté la Loi sur la recherche et les sanctuaires en matière de protection marine obligeant les gouvernements à réglementer le déversement de matières qui auraient une incidence “négative” sur la vie humaine et marine.

EAUX PEU PROFONDES

L’océan Atlantique est moins profond que le Pacifique et des rivières comme l’Hudson fournissent des nutriments qui alimentent la vie marine comme le phytoplancton, le plancton et les petits poissons.

Les requins sont connus pour grouiller dans les baies et les estuaires le long de la côte est pour trouver de la nourriture.

Les prédateurs contrôlent également la population de phoques, qui a explosé au large de Cape Cod.

Les requins migrent vers des eaux plus chaudes en été, augmentant la perspective d’une attaque lorsque les prédateurs interagissent avec des nageurs curieux.

LES GENS AFFLUENT SUR LA PLAGE

Mais, Paparo a déclaré que les eaux plus chaudes “affectent la diversité de la population de requins”.

Il a déclaré: “Dans l’État de New York, nous recevons un afflux d’espèces du sud, mais nos espèces locales se dirigent vers le nord.”

Expliquant pourquoi les attaques ont lieu, Paparo a déclaré: “Cela se résume à un jeu de chiffres.”

Il a déclaré: “Les calculs montrent que si vous avez plus de requins et que les gens reviennent à la plage après des années d’absence, alors il y aura plus d’interactions.”

Long Island a été secouée par une série d’attaques de requins au cours des deux dernières semaines.

Le surfeur Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre des sables a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Donnelly a révélé qu’il avait frappé le requin pour repousser la bête.

Il a déclaré à NBC New York: “Cela m’a touché le mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Donnelly a réussi à surfer sur une vague qui l’a ramené au rivage.

REQUINS CONFUS

Paparo a déclaré que la zone de surf de Smith Point Beach était boueuse car le vent soufflait depuis environ deux à trois jours avant l’attaque.

Il a déclaré: «L’océan s’était agité au point de ressembler à du lait au chocolat.

« Les requins ne peuvent pas vraiment voir ce qui se passait. J’aurais deviné qu’il y avait quelque chose qui pendait contre lequel il s’était cogné.

« Et, si vous êtes un surfeur et que vous portez un costume noir, vous ressemblez à un phoque.

“Lorsque nous nageons, nous sommes maladroits et un surfeur correspond presque au profil de ce qu’un requin pourrait vouloir manger – un phoque malade ou blessé.”

VAGUE D’ATTAQUES

Quelques heures après l’attaque de Donnely, un homme de 49 ans a été transporté à l’hôpital après avoir été mordu au poignet et aux fesses par un requin à Seaview Beach.

John Mullins a été mutilé par un requin tigre le 7 juillet.

Il participait à une formation de sauveteur sur Fire Island lorsque la bête a attaqué.

L’attaque a laissé John blessé au pied. Il a été transporté à l’hôpital où il a reçu plusieurs points de suture.

Il se trouvait à environ 150 pieds au large d’Ocean Beach lorsqu’il a été mutilé.

Paparo a déclaré: «Les requins peuvent capter les impulsions électriques que les humains émettent lorsqu’ils se débattent et éclaboussent dans l’eau.

« Les requins sont curieux. Ils vont aller enquêter. Les requins n’ont pas de mains, alors ils vont enquêter avec leur bouche.

Pendant ce temps, un autre sauveteur, Zach Gallo, a été attaqué le 3 juillet près de Smith Point Beach.

Il participait à un exercice d’entraînement lorsqu’il aurait été mordu à la poitrine et à la main par la bête.

Il a ensuite été immédiatement transporté à l’hôpital, où il a reçu des points de suture.

Un homme de 57 ans aurait subi une lacération le 30 juin alors qu’il nageait au large de Jones Beach.

Mais, les responsables du parc ont déclaré à NBC4NY qu’ils n’étaient pas au courant d’une attaque de requin.

L’incident a incité les autorités à augmenter les patrouilles sur toutes les plages du comté de Nassau au cours du week-end du 4 juillet.

Plus d’une douzaine d’attaques de requins ont été signalées en Floride cette année seulement.

Une bête de six pieds de long a mordu un surfeur au pied à New Smyrna Beach le 10 juillet.

Cela s’est produit juste une semaine après qu’un homme de 28 ans s’est fait mordre le pied gauche alors qu’il chevauchait les vagues sur la même plage.

La station balnéaire populaire a été surnommée la capitale mondiale des requins.

Deux hommes d’une vingtaine d’années, un pêcheur et un surfeur, ont été mordus aux jambes et aux pieds en mars.

L’adolescente de Floride Addison Bethea, 17 ans, a été forcée de se faire amputer la jambe après avoir été saccagée par un requin.

Elle festonnait avec son frère quand le prédateur bondit.

Et Lindsay Bruns, maman de deux enfants, s’est retrouvée avec une blessure en forme de demi-cercle à la suite d’une attaque en juin.

Mais Paparo ne pense pas que nous entrons dans une “nouvelle normalité” malgré la série d’attaques qui ont été enregistrées.

Il a déclaré: “Si la population va augmenter, alors nous allons probablement voir plus d’interactions.

“Mais, s’il n’y a pas de requins, il n’y a pas d’attaques.”

Le sauveteur John Mullins a été pris pour cible lors d’un exercice d’entraînement au large de Long Island Crédit: News12 Long Island