Des théoriciens du complot partagent un « tweet » non vérifié affirmant que John McAfee a stocké des données du gouvernement dans un condo effondré de Miami

Les théoriciens du complot se sont tournés vers les médias sociaux pour partager un « tweet » non vérifié affirmant que le pionnier de l’antivirus John McAfee avait stocké une cache de données du gouvernement dans l’appartement effondré de Miami.

McAfee, un franc-tireur britannique de 75 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule du pénitencier Brians 2 à Barcelone, en Espagne, mercredi.

Et maintenant, les théoriciens du complot ont lié la mort de McAfee à l’effondrement d’un immeuble à Miami, en Floride, mais leurs affirmations n’ont pas été confirmées.

Des captures d’écran circulant sur Internet d’un tweet présumé du matin du 8 juin du compte Twitter de McAfee se lit comme suit : » S’il m’arrive quelque chose, sachez que les 31 To de fichiers que j’ai se trouvent sur des disques durs dans mon condo près de la 88e rue et de Collins Avenue juste au nord de Miami Beach. »

Cependant, il semble qu’un tel tweet n’existe pas sur la page Twitter de McAfee, il n’est donc pas clair si le tweet a été supprimé ou faux.

Le tweet supposé a incité les théoriciens du complot à affirmer que la cachette de données de McAfee sur la « corruption du gouvernement » était située dans les décombres de l’immeuble de Miami effondré.

Le lien a été établi avec le condo rempli de tragédies, car l’emplacement du bâtiment est au 8777 Collins Avenue à Surfside, en Floride.

Vendredi soir, au moins quatre personnes sont mortes après l’effondrement du bâtiment et 159 sont toujours portées disparues.

De plus, les experts ont averti que le condo sombrait à un «taux alarmant» depuis les années 1990.

Pendant ce temps, les vérificateurs des faits ont dénoncé la validité de la nouvelle théorie du complot et DailyMail.com n’a pas été en mesure de localiser les dossiers d’un condo sous le nom de McAfee dans les tours Champlain effondrées.

« Ces affirmations font partie des complots plus larges sur la mort de McAfee », utilisateur de Twitter John C. Silva tweeté. « Les Anons font des heures supplémentaires avec leur raisonnement motivé pour établir des liens et justifier leur croyance tordue que l' »État profond » l’a fait tuer. »

Le DailyMail.com a révélé avoir trouvé deux versions du même tweet, qui ont été partagées sous différentes formes et auraient pu être un produit de photoshop.

En réponse à un autre tweet de McAfee qui circule sur le Web, Silva a écrit à Twitter : « Il n’y a aucune preuve que McAfee ait jamais tweeté cela, mais ajouter un tout petit peu de crédibilité est un tweet d’il y a deux ans où il mentionne avoir 31 To de fichiers. »

Le tweet de McAfee auquel Silva faisait référence, qui a été partagé sur Twitter en 2019, disait : « ‘J’ai collecté des fichiers sur la corruption au sein des gouvernements.

« Pour la première fois, je nomme des noms et des détails. Je commencerai par un agent corrompu de la CIA et deux responsables des Bahamas.

« À venir aujourd’hui. Si je suis arrêté ou si je disparais, plus de 31 téraoctets de données compromettantes seront divulgués à la presse. »

La mort par pendaison de McAfee est survenue quelques heures après qu’un juge a approuvé son extradition vers les États-Unis pour faire face à un acte d’accusation fédéral pour avoir éludé plus de 4 millions de dollars d’impôts.

Les médecins n’ont pas réussi à faire revivre McAfee, des sources espagnoles chargées de l’application de la loi ont déclaré à El Pais, concluant que « Tout indique un suicide ».

McAfee a été arrêté le 3 octobre par la police nationale espagnole à l’aéroport El Prat de Barcelone le 3 octobre de l’année dernière dans une tentative futile de fuir le pays pour la Turquie.

Il était un fugitif non seulement aux États-Unis, mais la police du Belize le recherchait également en tant que « personne d’intérêt » dans le meurtre de l’expatrié américain de 52 ans, Greg Faull, 52 ans, qui a été abattu à son domicile. en 2012 après une prétendue bagarre contre les chiens de McAfee.

La femme qui était censée être mariée au magnat n’est toujours pas convaincue que son mari emprisonné s’est suicidé et a demandé des réponses vendredi.

Janice McAfee a déclaré qu’elle rejetait la faute sur la disparition des autorités américaines par McAfee.