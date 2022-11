Des théoriciens du complot électoral ont été libérés dans un procès au Texas

HOUSTON (AP) – Une cour d’appel a ordonné lundi la libération des dirigeants d’un groupe basé au Texas qui promeut les théories du complot électoral après avoir été emprisonnés la semaine dernière pour ne pas avoir respecté une ordonnance du tribunal de fournir des informations dans un procès en diffamation sur certains de leurs revendications.

Catherine Engelbrecht et Gregg Phillips, qui dirigent True the Vote, étaient détenus depuis le 31 octobre après avoir été tenus pour outrage au juge de district américain Kenneth Hoyt à Houston.

Engelbrecht, Phillips et leur organisation à but non lucratif sont poursuivis par le fournisseur de logiciels électoraux Konnech Inc., basé au Michigan, pour les allégations de True the Vote concernant un complot lié à la Chine impliquant les informations des agents électoraux américains.

Le procès allègue que les dirigeants de True the Vote, basés à Houston, ont illégalement téléchargé à partir du serveur de Konnech les données personnelles de 1,8 million d’électeurs américains. Ils ont été emprisonnés par Hoyt après avoir refusé de révéler les noms de tous ceux qui les ont aidés à accéder aux données.

Dans une décision d’une page, le 5e circuit d’appel des États-Unis a fait droit à une demande des avocats d’Engelbrecht et Phillips de les libérer pendant qu’ils font appel de l’ordre de Hoyt de les détenir.

On ne savait pas immédiatement quand Engelbrecht et Phillips seraient libérés. Michael Wynne, un avocat des deux, n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant un commentaire.

Konnech, qui fournit un logiciel électoral utilisé pour recruter et former des agents électoraux, a été accusé sur les réseaux sociaux par Engelbrecht et Phillips de stocker les informations personnelles des agents électoraux américains sur un serveur non sécurisé en Chine. Konnech affirme que toutes les données de ses clients américains sont sécurisées et stockées sur des « ordinateurs protégés aux États-Unis ».

Engelbrecht et Phillips ont souligné que les procureurs du comté de Los Angeles ont récemment accusé le PDG et fondateur de Konnech, Eugene Yu, 65 ans, de grand vol par détournement de fonds et complot en vue de commettre un crime.

Les procureurs allèguent que Konnech a violé son contrat avec le comté de Los Angeles en envoyant des informations sur les travailleurs électoraux à un sous-traitant basé en Chine qui a aidé à réparer le logiciel Konnech.

Gary S. Lincenberg, l’un des avocats de Yu, a nié les allégations.

L’analyse des données des téléphones portables effectuée par True the Vote a été utilisée par le cinéaste conservateur Dinesh D’Souza dans son film “2000 Mules” pour tenter de montrer que des agents démocrates étaient payés pour collecter et déposer illégalement des bulletins de vote en Arizona, en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. .

Des vérificateurs de faits indépendants, y compris à l’Associated Press, ont constaté que True the Vote n’avait pas prouvé ses affirmations. Les experts en sécurité électorale disent qu’il est basé sur des hypothèses erronées, des comptes anonymes et une analyse incorrecte des données de localisation des téléphones portables. Les responsables électoraux de Géorgie ont également déclaré que les affirmations étaient fausses.

Suivez Juan A. Lozano sur Twitter : https://twitter.com/juanlozano70

Juan A. Lozano, The Associated Press