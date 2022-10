Des théoriciens du complot électoral emprisonnés dans un procès au Texas

HOUSTON (AP) – Les dirigeants d’un groupe basé au Texas qui promeut les théories du complot électoral ont été emprisonnés lundi pour ne pas s’être conformés à une ordonnance du tribunal de fournir des informations dans le cadre d’un procès en diffamation concernant certaines de leurs revendications.

Catherine Engelbrecht et Gregg Phillips, qui dirigent True the Vote, ont été arrêtés par les maréchaux américains, selon une ordonnance signée par le juge de district américain Kenneth Hoyt à Houston. Ils seront détenus pendant au moins un jour ou “jusqu’à ce qu’ils se conforment pleinement à l’ordonnance de la Cour”, a écrit Hoyt.

True the Vote, basé à Houston, a fourni des recherches pour un documentaire démystifié qui alléguait une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020. Engelbrecht, Phillips et leur organisation à but non lucratif sont poursuivis par le fournisseur de logiciels électoraux Konnech Inc., basé au Michigan, pour les allégations de True the Vote concernant un complot lié à la Chine impliquant les informations des agents électoraux américains.

Alfredo Perez, un porte-parole du US Marshals Service à Houston, a déclaré lundi qu’Engelbrecht et Phillips étaient sous la garde des forces de l’ordre.

Un message a été laissé à leur avocat, Michael Wynne, sollicitant des commentaires.

Konnech fournit un logiciel électoral utilisé pour recruter et former des agents électoraux. Il a accusé Engelbrecht, Phillips et leur groupe d’avoir prétendu à tort que Konnech avait stocké les informations personnelles des agents électoraux américains sur un serveur non sécurisé en Chine.

Le procès allègue également que les dirigeants de True the Vote ont illégalement téléchargé à partir du serveur de Konnech les données personnelles de 1,8 million d’électeurs américains.

Konnech affirme que toutes les données de ses clients américains sont sécurisées et stockées sur des « ordinateurs protégés aux États-Unis ».

Hoyt a émis une ordonnance d’interdiction temporaire plus tôt en octobre disant à Engelbrecht et Phillips de restituer toutes les données appartenant à Konnech et de révéler les noms de tous ceux qui ont aidé à y accéder.

Lors d’une audience au tribunal la semaine dernière, Phillips a refusé de révéler le nom d’un analyste qui a examiné les données.

Le procès de Konnech accuse Engelbrecht et Phillips de “racisme et de xénophobie” en faisant des “affirmations sans fondement” selon lesquelles “le Parti communiste chinois contrôle d’une manière ou d’une autre les élections américaines par le biais de Konnech parce que son fondateur et certains de ses employés sont d’origine chinoise”.

Le PDG et fondateur de Konnech, Eugene Yu, 65 ans, est un citoyen américain naturalisé né en Chine, selon ses avocats. Il vit avec sa famille dans le Michigan depuis plus de 20 ans.

Engelbrecht et Phillips ont souligné que les procureurs du comté de Los Angeles ont récemment accusé Yu de grand vol par détournement de fonds et de complot en vue de commettre un crime.

Les procureurs allèguent que Konnech a violé son contrat avec le comté de Los Angeles en envoyant des informations sur les travailleurs électoraux à un sous-traitant basé en Chine qui a aidé à réparer le logiciel Konnech.

Gary S. Lincenberg, l’un des avocats de Yu, a nié les allégations.

“Il s’agit d’une poursuite profondément erronée qui tente de criminaliser ce qui est, au mieux, une plainte civile pour rupture de contrat impliquant un logiciel de gestion des agents électoraux”, a déclaré Lincenberg la semaine dernière dans un dossier judiciaire.

Les allégations de fraude électorale de True the Vote ont été largement discréditées.

L’analyse des données des téléphones portables effectuée par True the Vote a été utilisée par le cinéaste conservateur Dinesh D’Souza dans son film “2000 Mules” pour tenter de montrer que des agents démocrates étaient payés pour collecter et déposer illégalement des bulletins de vote en Arizona, en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. .

Des vérificateurs de faits indépendants, y compris à l’Associated Press, ont constaté que True the Vote n’avait pas prouvé ses affirmations. Les experts en sécurité électorale disent qu’il est basé sur des hypothèses erronées, des comptes anonymes et une analyse incorrecte des données de localisation des téléphones portables. Les responsables électoraux de Géorgie ont également déclaré que les affirmations étaient fausses.

Juan A. Lozano, The Associated Press