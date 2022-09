Des textes récemment révélés montrent comment la relation d’Elon Musk avec le PDG de Twitter a rapidement implosé

La relation d’Elon Musk avec le PDG de Twitter a rapidement implosé avant l’achat de Musk, par SMS.

Jack Dorsey a tenté de réparer la relation avant que Musk ne se retire de l’accord de 44 milliards de dollars.

Les messages texte ont été révélés dans le cadre du processus de découverte dans la bataille judiciaire de Musk avec Twitter.

Des messages texte récemment publiés entre Elon Musk et le PDG de Twitter, Parag Agrawal, montrent comment la relation du milliardaire avec Agrawal a rapidement implosé des mois avant que la société de médias sociaux ne poursuive Musk pour s’être retirée de l’accord de rachat.

« Vous êtes libre de tweeter »Twitter est-il en train de mourir?’ ou quoi que ce soit d’autre à propos de Twitter – mais il est de ma responsabilité de vous dire que cela ne m’aide pas à améliorer Twitter dans le contexte actuel”, a déclaré Agrawal dans un SMS envoyé à Musk le 9 avril.

“La prochaine fois qu’on se parle, j’aimerais que tu [sic] vous fournir une perspective sur le niveau de distraction interne en ce moment et comment il [is] nuire à notre capacité à travailler. J’espère que l’AMA aidera les gens à vous connaître, à comprendre pourquoi vous croyez en Twitter et à vous faire confiance – et j’aimerais que l’entreprise arrive à un endroit où nous sommes plus résilients et ne nous laissons pas distraire, mais nous n’en sommes pas là pour le moment”, a-t-il écrit.

Musk a répondu en moins de 2 minutes avec une série de textes : “Qu’avez-vous fait cette semaine ? Je ne rejoins pas le conseil d’administration. C’est une perte de temps. Fera une offre pour rendre Twitter privé.”

Le texte du milliardaire est arrivé quatre jours seulement après qu’Agrawal eut annoncé publiquement que Musk rejoindrait le conseil d’administration de Twitter. Mais Musk avait discuté de son intention d’abandonner l’offre du conseil d’administration et de rendre Twitter privé avec certains de ses associés depuis au moins le 4 avril, selon les textes.

Les messages texte ont été révélés comme faisant partie d’une mine de messages non expurgés entre Musk et plusieurs des acteurs les plus puissants de la Silicon Valley, dont le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et le fondateur de Twitter Jack Dorsey. Les messages font partie du processus de découverte préalable au procès dans la bataille judiciaire entre Twitter et Musk pour déterminer si Musk sera obligé d’acheter Twitter.

Musk et Agrawal seront déposés pour le procès. Le procès de cinq jours qui déterminera si Musk sera contraint d’acheter Twitter devrait commencer le 17 octobre.

Avant l’échange du 9 avril, des textos entre Agrawal et Musk étaient apparus amicaux.

“J’ai une tonne d’idées, mais lmk si je pousse trop fort”, avait envoyé Musk à Agrawal le 7 avril. “Je veux juste que Twitter soit au maximum incroyable.”

“Je veux entendre toutes les idées – et je vous dirai celles sur lesquelles je ferai des progrès ou non. Et pourquoi”, a répondu Agrawal.

Pendant ce temps, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a fait l’éloge d’Agrawal dans ses textes à Musk.

“Parag est un ingénieur incroyable”, a écrit Dorsey le 5 avril.

Même après que la relation ait tourné au vinaigre, Dorsey a organisé un dernier effort pour réunir les deux hommes.

“Je veux m’assurer que Parag fait tout son possible pour atteindre vos objectifs jusqu’à la clôture”, a écrit Dorsey le 26 avril, après que le milliardaire avait déjà proposé d’acheter la société pour 44 milliards de dollars.

“Il est vraiment doué pour faire avancer les choses lorsqu’il est chargé d’une direction spécifique. Serait-il logique pour moi, vous et lui de passer un appel pour discuter des prochaines étapes et clarifier vraiment ce qui est nécessaire? Il serait capable de bougez vite et clairement alors. Tout le monde est aligné et cela aidera encore plus”, a écrit Dorsey.

Après la réunion, Dorsey a semblé reconnaître que les deux hommes ne se verraient pas les yeux dans les yeux.

“Au moins, il est devenu clair que vous ne pouvez pas travailler ensemble”, a écrit Dorsey plus tard le même jour. “C’était une clarification.”

Musk et Agrawal se sont depuis affrontés. En mai, Musc a répondu à un tweet d’Agrawal concernant les bots sur le site avec un emoji caca. Le tweet était référencé dans le procès de Twitter contre Musk lorsqu’il a tenté d’abandonner l’accord en juillet.