Des textes privés entre Elon Musk et Jack Dorsey rendus publics

Des documents judiciaires montrent que Musk et l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, ont discuté des changements apportés à la plate-forme avant le rachat de 44 milliards de dollars

Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, et le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avaient communiqué en privé sur la plate-forme de médias sociaux bien avant que le premier ne fasse une offre de rachat de 44 milliards de dollars, selon des archives judiciaires récemment révélées.

Une série de messages texte échangés entre les deux semblaient montrer que Dorsey avait tenté de faire entrer Musk sur le conseil d’administration de Twitter au moins un an avant que le PDG de Tesla ne propose d’acheter la société en avril dernier.

Dans un texte envoyé le 26 mars 2022, Dorsey a écrit à Musk que « Une nouvelle plate-forme est nécessaire. Ce ne peut pas être une entreprise. C’est pourquoi je suis parti. Il a expliqué qu’il pensait que Twitter devrait être un “protocole open source” et ne peut pas être basé sur un modèle publicitaire, comme le sont la plupart des entreprises de médias sociaux.

Musk a répondu en disant qu’il le ferait “j’aimerais aider si je peux,” à laquelle Dorsey a déclaré qu’il avait déjà essayé d’impliquer le PDG de Tesla dans l’entreprise un an plus tôt. “Vous vous souciez tellement, vous comprenez son importance et vous pourriez sans aucun doute aider de manière incommensurable”, Dorsey a dit à Musk avant de révéler que le “réticent au risque” conseil d’administration avait rejeté l’idée.

Dorsey a dit qu’il pensait que c’était « complètement stupide et rétrograde » que le conseil d’administration de Twitter a vu l’inclusion de Musk comme un ajout “plus de risques” à l’entreprise et a affirmé que c’était à ce moment-là qu’il avait décidé de démissionner de son poste de PDG de la plateforme, ce qu’il a fait en novembre 2021.

Les SMS suggèrent également que Dorsey a tenté de faire en sorte que Musk rejoigne le conseil d’administration alors que la société se battait avec la société d’investissement activiste Elliott Management en 2020, dont le fondateur Paul Singer cherchait à évincer Dorsey en tant que PDG et à rendre le côté commercial de Twitter plus rentable. “À l’époque où nous avons fait venir l’activiste, j’ai fait de mon mieux pour vous inscrire à notre conseil d’administration et notre conseil d’administration a dit non.” Dorsey a écrit.

Un peu plus d’une semaine après l’échange de SMS, Musk a annoncé qu’il prévoyait de rejoindre le forum Twitter. Il a finalement changé de cap et a proposé de racheter l’entreprise afin de lutter contre les politiques du géant des médias sociaux qui, selon lui, étaient hostiles à la liberté d’expression.

Cependant, après avoir accepté d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars à 54,20 dollars par action, Musk a décidé de se retirer de l’accord un mois plus tard après que le cours de l’action de la société ait chuté. Les avocats de Musk ont ​​fait valoir qu’il avait été induit en erreur à propos de Twitter et ont évoqué des préoccupations concernant la confidentialité, la sécurité et le nombre de faux comptes sur la plate-forme.

Twitter poursuit à son tour le milliardaire pour tenter de le forcer à respecter sa part de l’accord et à finaliser l’achat au prix initialement proposé. Un procès est prévu pour la mi-octobre au Delaware Chancery Court.