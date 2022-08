Des tests sanguins précoces peuvent prédire la mort d’une lésion cérébrale traumatique : étude

Des tests sanguins effectués le jour d’une lésion cérébrale traumatique (TBI) peuvent prédire quels patients sont susceptibles de mourir ou de survivre avec une invalidité grave, permettant aux cliniciens de prendre des décisions plus tôt sur le traitement possible du TBI, selon une nouvelle étude. Les résultats, publiés dans The Lancet Neurology, ont révélé que des valeurs plus élevées de deux biomarqueurs protéiques, GFAP et UCH-L1, sont associées à la mort et à des blessures graves.

“Une prédiction précoce et précise des résultats du TCC aidera les cliniciens à évaluer la gravité d’une lésion cérébrale et à informer les membres de la famille sur la meilleure façon de conseiller les soins à prodiguer à leurs proches atteints de lésion cérébrale et à quoi s’attendre en ce qui concerne leur rétablissement”, a déclaré le chercheur Frederick Korley. de l’Université du Michigan.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l’utilisation du GFAP et de l’UCH-L1 en 2018 pour aider les cliniciens à décider de commander ou non des tomodensitogrammes pour les lésions cérébrales traumatiques légères.

Pour l’étude, l’équipe a mesuré les protéines à l’aide de deux appareils et a analysé les tests sanguins du jour de la blessure de près de 1 700 patients atteints de TBI.

Les résultats ont été comparés aux évaluations effectuées six mois après la blessure à l’aide de la Glasgow Outcome Scale-Extended, un système qui évalue l’état fonctionnel des patients TBI.

Les enquêteurs ont découvert que par rapport à ceux dont les valeurs GFAP se situaient dans le 20e centile inférieur, ceux dont les valeurs GFAP se situaient dans le 20e centile supérieur avaient un risque de décès 23 fois plus élevé au cours des six mois suivants.

De même, par rapport à ceux dont les valeurs UCH-L1 se situaient dans le 20e centile inférieur, ceux dont les valeurs UCH-L1 se situaient dans le 20e centile supérieur avaient un risque de décès 63 fois plus élevé au cours des six mois suivants.

