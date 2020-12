Des tests rapides de coronavirus seront bientôt disponibles dans toutes les écoles secondaires et collèges.

Les étudiants n’auront pas besoin de s’auto-isoler si l’une de leur « bulle » tombe avec le virus s’ils passent des tests quotidiens pendant une semaine, selon le ministère de l’Éducation.

Dans le cadre du nouveau système, qui sera introduit en Angleterre en janvier et salué comme un « changeur de jeu » par un responsable, tous les membres du personnel seront également éligibles à des tests rapides hebdomadaires, qu’ils soient ou non en contact avec un cas positif.

Les responsables espèrent que les changements amélioreront l’assiduité afin que les élèves bénéficient d’un enseignement plus présent.

Dans le cadre du nouveau système, qui doit être introduit en janvier, les étudiants identifiés comme étant un contact étroit d’une personne dont le test est positif n’auront pas besoin de s’isoler s’ils acceptent de se faire tester une fois par jour. (Image de stock)

Hamid Patel, directeur général de Star Academies, qui a participé aux essais du système, a déclaré: « La fréquentation s’est améliorée car moins de contacts étroits ont été nécessaires pour s’isoler.

«Les parents qui hésitaient ont gagné en confiance pour envoyer leurs enfants à l’école, et le personnel a été rassuré.

«Cela change la donne pour le secteur.»

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a ajouté: «Cette énorme expansion des tests rapides pour ceux qui travaillent dans l’éducation est un moment décisif dans notre travail pour garder les écoles et les collèges ouverts à tous.

« Cela signifie que plus d’enfants, d’enseignants et de membres du personnel peuvent rester dans leurs classes dans les écoles et les collèges sans avoir besoin de s’isoler. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Des tests rapides et réguliers offrent un moyen fiable et efficace de garder les écoles ouvertes et les enfants à apprendre.

«Cela nous aidera également à identifier les cas asymptomatiques dont nous ne serions pas au courant autrement et à protéger la communauté dans son ensemble au-delà des portes de l’école.

Cependant, le National Education Union a déclaré qu’il était « ridicule » que les écoles se préparent au déploiement des tests avec « un préavis presque nul », et a appelé à ce que la première semaine du trimestre suivant soit enseignée entièrement en ligne.

Les responsables espèrent que les changements amélioreront l’assiduité afin que les élèves bénéficient d’un enseignement plus présent. (Image de stock)

Paul Whiteman, du syndicat des chefs de la NAHT, s’est demandé si les écoles auraient «le personnel, la formation ou la supervision clinique pour les mener à bien».

À l’heure actuelle, si un élève ou un membre du personnel est positif jusqu’à une bulle scolaire entière, il doit s’auto-isoler.

À partir de janvier, les étudiants identifiés comme étant un contact étroit d’une personne dont le test est positif n’auront plus besoin de s’isoler s’ils acceptent de se faire tester une fois par jour.

Les tests nécessiteront le consentement des parents, des élèves ou du personnel scolaire, a déclaré le DfE.

Cette décision intervient alors que les derniers chiffres officiels montrent que la fréquentation scolaire a chuté la semaine dernière.

Les syndicats ont exprimé des inquiétudes quant à la charge de travail potentielle du personnel de l’école après qu’un manuel du NHS leur a été envoyé, expliquant leurs nouvelles responsabilités.

Selon le magazine Schools Week, cela indique que les écoles secondaires devront créer une multitude de nouveaux rôles, notamment le chef d’équipe, l’assistant de test, le processeur, le coordinateur Covid-19, l’assistant d’inscription et l’enregistreur de résultats pour gérer le processus de test.

Le personnel devra apparemment également suivre une formation et les écoles devront créer leurs propres sites de test.