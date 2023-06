Des tests internes révèlent que l’Apple Vision Pro est trop lourd, Apple envisage une solution

Sony a fabriqué le WH-100XM4 en plastique et pèse 254 g. Apple a utilisé des matériaux haut de gamme pour les AirPods Max et ils pèsent 385 g. Apparemment, Cupertino n’a pas appris la leçon ici et le « ordinateur spatial » Apple Vision Pro à 3 500 $ est plutôt lourd.

Bloomberg’s Mark Gurman rapporte qu’après le dévoilement du Vision Pro, Apple a donné à davantage de ses employés l’accès au casque. Auparavant, seuls quelques privilégiés avaient lu le secret et étaient autorisés à l’essayer.

Ce pool de test plus large a révélé un problème – certains ont trouvé le casque trop lourd après quelques heures d’utilisation continue. Nous ne connaissons pas le poids exact (Apple n’a jamais publié de chiffre officiel), mais le casque utilise des matériaux haut de gamme comme l’aluminium et le verre plutôt que le plastique utilisé par les autres casques XR.

Apple aurait un correctif prêt, une sangle qui passe au-dessus de la tête de l’utilisateur et aide à répartir le poids. Problème résolu? Pas tout à fait car Gurman rapporte que la sangle ne sera pas incluse dans l’emballage de vente au détail car elle n’est pas considérée comme essentielle.

Au cas où vous l’auriez manqué dans le paragraphe d’ouverture, l’Apple Vision Pro coûte 3 500 $. Et ce n’est que le prix de départ, avant que les extras optionnels ne soient inclus. Nous nous demandons combien peut coûter une simple sangle (et nous frissonnons à cette pensée, compte tenu du prix qu’Apple facturait pour Roues Mac Pro).

En parlant d’extras, ceux-ci incluront probablement des verres correcteurs fabriqués par Zeiss afin que les personnes qui portent des lunettes puissent utiliser le casque. Quoi qu’il en soit, le Vision Pro devrait sortir « au début de l’année prochaine », donc Apple a tout le temps de reconsidérer ce qui est essentiel.

