Les personnes ayant les charges virales les plus élevées sont les plus importantes à détecter rapidement et à isoler, pour les empêcher de transmettre le virus, ont déclaré les chercheurs, qui ont travaillé avec Public Health England et NHS Test and Trace.

Ils ont conclu que les tests de flux latéral, bien que « moins sensibles » que les tests PCR standard traités en laboratoire, pourraient être efficaces pour détecter rapidement les cas les plus infectieux d’une manière relativement bon marché.

Ils ont déclaré que les tests de flux latéral peuvent détecter la plupart des personnes qui autrement infecteraient quelqu’un d’autre et que la modélisation a montré que de tels tests seraient efficaces pour détecter jusqu’à 90% des infections que les individus ont ensuite transmises à leurs contacts.

Tim Peto, professeur de médecine à l’Université d’Oxford et auteur principal de l’étude, a déclaré: « Nous savons que les tests d’écoulement latéral ne sont pas parfaits, mais cela ne les empêche pas de changer la donne pour aider à détecter un grand nombre de cas suffisamment rapidement pour empêcher une nouvelle propagation. «

Le Dr David Eyre du Big Data Institute de l’Université d’Oxford, qui a codirigé l’étude, a déclaré: «Lorsque vient le temps d’assouplir les restrictions de verrouillage actuelles, en identifiant rapidement les personnes les plus infectieuses à l’aide de ces tests de flux latéral, nous pouvons potentiellement assouplir le verrouillage. beaucoup plus en toute sécurité.

« Cela permettrait aux gens de retourner au travail, à l’école et à leurs activités normales tout en restant en sécurité. »

Les scientifiques ont également constaté que les contacts dans le même ménage étaient plus susceptibles d’être infectés que les contacts au travail, à l’école ou ailleurs.

Ils ont dit que les enfants étaient moins susceptibles d’infecter quelqu’un d’autre et que le contact dans les écoles avec un enfant infecté avait un risque plus faible de transmission.

Ils ont ajouté que, en regardant les visiteurs à domicile, les personnes dans la vingtaine et celles de plus de 65 ans étaient plus contagieuses.

Le professeur Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que l’étude « montrait de manière convaincante que plus le virus était répandu par un cas augmentait ses chances de propager l’infection ».

Il a ajouté: « Bien que cela ne soit pas particulièrement surprenant, il est toujours bon d’avoir ce que nous croyons prouvé ou réfuté par des études bien menées. »

Il a déclaré que cette découverte « pourrait en partie expliquer la contagiosité accrue de la variante anglaise préoccupante » qui, selon lui, était associée à des charges virales plus élevées.