Des tests de surtension Covid déployés dans le sud de Londres et en Cumbrie alors que les cas de variante du delta indien montent en flèche

Les tests SURGE sont en cours de déploiement dans certaines parties du sud de Londres et de Cumbria au milieu des cas « en augmentation rapide » de la variante Delta identifiés pour la première fois en Inde.

Les tests Covid supplémentaires aideront à lutter contre la propagation et à mettre la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour se déverrouiller le 19 juillet après que les nouvelles infections ont grimpé de 79% en une semaine.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les tests de surtension sont déployés dans de nouvelles zones au milieu de l’augmentation des cas de variantes Delta Crédit : LNP

Les gens sont invités à passer un test PCR Covid-19 même s’ils ne présentent aucun symptôme Crédit : AFP

Les personnes qui vivent à Lambeth sont fortement encouragées à passer un test PCR Covid-19, qu’elles présentent ou non des symptômes.

Les tests améliorés commenceront aujourd’hui à Clapham, Brixton, Stockwell, West Norwood et Vauxhall.

Toute personne âgée de 12 à 30 ans qui vit, travaille ou étudie en Cumbrie est également invitée à se faire tester, qu’elle soit symptomatique ou non.

Ceux d’âge scolaire se verront proposer des tests à l’école.

Jusqu’à présent, tous les cas confirmés ont reçu l’ordre de s’isoler et leurs contacts ont été identifiés, a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Les personnes dans les deux zones de test de surtension devraient continuer à utiliser des tests de flux latéral gratuits deux fois par semaine en plus des tests PCR, ont ajouté des responsables.

Les détails sur où et comment se faire tester se trouvent sur les sites Web respectifs des conseils.

Le nombre de personnes testées positives pour la variante Delta « augmente rapidement » Crédit : AFP

Un porte-parole du conseil du comté de Cumbria a déclaré: « Les infections à Covid-19 augmentent rapidement en Cumbria.

« Le travail de séquençage proactif de Public Health England a montré que la nouvelle variante Delta du virus est à l’origine de l’augmentation.

« Toute personne vivant en Cumbria entre 12 et 30 ans est désormais fortement encouragée à passer un test Covid-19, même si elle ne présente pas de symptômes. »

Alors que le site Web du Lambeth Council déclare: « Nous demandons à tous ceux qui vivent ou travaillent à Clapham, Brixton, Stockwell, West Norwood ou Vauxhall de passer un test PCR en raison de l’augmentation des cas dans ces régions. »

Un total de 75 953 cas confirmés et probables de la variante Covid-19 Delta ont maintenant été identifiés au Royaume-Uni, a déclaré Public Health England.

Il s’agit d’une augmentation de 79 % par rapport à la semaine précédente.

Les données les plus récentes montrent que 99% des cas confirmés de coronavirus cette semaine sont cette variante originaire de l’Inde.

C’est maintenant la variante dominante circulant au Royaume-Uni et on pense qu’elle est entre 30 et 100 % plus transmissible que la variante Alpha, qui a été trouvée pour la première fois dans le Kent.

En raison de ses caractéristiques préoccupantes, le gouvernement a retenu la dernière étape de la levée du verrouillage.

Cela se produira désormais le 19 juillet, plutôt que le 21 juin, afin que davantage de personnes puissent recevoir leurs jabs.

Le Dr Susan Hopkins a révélé que l’estimation des nouvelles infections est « entre 15 000 et 25 000 », ajoutant que Public Health England surveille désormais 25 variantes de Covid.

Elle a déclaré au Comité des sciences et de la technologie : « Ce que nous constatons en ce moment, ce sont environ 7 000 à 8 000 infections par jour – c’est ce que nous détectons.

« Mais nous savons que c’est moins de la moitié de ce que sont les véritables infections dans la communauté, et nous l’avons mesuré de plusieurs manières.

« Donc, l’estimation des infections actuelles aujourd’hui est probablement de l’ordre de 15 000 à 25 000 nouvelles infections aujourd’hui.

« Il ne faut pas beaucoup de doubles pour arriver à de très grands nombres. »

Hier a vu une légère baisse des cas quotidiens, avec 10 476 enregistrés et 11 décès supplémentaires.

Mais Covid boffs a déclaré que malgré les chiffres croissants de la variante Delta, les perspectives étaient positives, le pic de la troisième vague étant attendu dans quelques semaines.

Quatre adultes sur cinq au Royaume-Uni ont déjà reçu leur première dose, mais la course est lancée pour atteindre tous les Britanniques éligibles avant la levée prévue des restrictions le mois prochain.