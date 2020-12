Des tests de masse de coronavirus sont en cours de déploiement dans les écoles secondaires des hotspots de coronavirus du nord-est de Londres, du sud de l’Essex et du Kent à partir d’aujourd’hui.

Le lancement intervient après que des données officielles ont montré que les élèves âgés de 11 à 18 ans alimentaient la flambée hivernale d’infections dans la capitale et le sud-est de l’Angleterre.

Le ministère de la Santé a déclaré que des « centaines de milliers » de kits de prélèvement sont envoyés aux centres de test existants, ainsi que 37 unités mobiles supplémentaires en cours de mise en place.

Quinze 15 sites de test mobiles supplémentaires seront envoyés à Londres à partir d’aujourd’hui et au cours du week-end, avec 12 autres dans le Kent et 10 dans l’Essex, pour renforcer la capacité.

Les sept arrondissements de Londres impliqués dans le projet sont Barking and Dagenham, Hackney, Havering, Newham, Redbridge, Tower Hamlets et Waltham Forest.

Cinq arrondissements d’Essex participeront également – Basildon, Canvey Island, Brentwood, Harlow et Southend – mais on ne sait pas où les tests seront déployés dans le Kent.

Les responsables encouragent tous les élèves, leurs familles et le personnel enseignant à commencer à réserver leurs tests, qu’ils présentent ou non des symptômes.

Où les élèves et les étudiants seront-ils testés? Le gouvernement a dévoilé plus de détails sur les zones en Angleterre où les étudiants des écoles secondaires et des collèges recevront le test Covid-19. Le personnel et les étudiants des écoles secondaires et des collèges de certaines parties du nord-est de Londres, du sud de l’Essex et du Kent sont invités à se faire dépister. Les arrondissements de Londres faisant l’objet de tests supplémentaires sont: Barking et Dagenham

Hackney et la ville

Havering

Newham

Redbridge

Hameaux de la tour

Forêt de Waltham Les arrondissements d’Essex inclus sont: Southend

Basildon

Île de Canvey

Harlow

Brentwood On ne sait pas encore où les tests seront déployés dans le Kent.

Les gens peuvent postuler pour les tests en utilisant le portail de test en ligne du gouvernement et seront invités à visiter une unité mobile de test dans leur arrondissement.

Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur.

Le numéro 10 n’a toujours pas révélé la fréquence des prélèvements sur les enfants et le nombre d’élèves que cela affectera.

Mais les sept arrondissements de Londres abritent 640000 enfants âgés de 11 à 18 ans, selon les estimations démographiques 2019 de l’Office for National Statistics.

Les cinq arrondissements d’Essex comptent plus de 55 000 élèves dans ce groupe d’âge.

Le déploiement des tests est une tentative d’empêcher Londres et Essex d’être plongés dans un verrouillage de niveau 3 – ils sont tous deux actuellement au niveau 2.

Les infections à Covid diminuent dans la plupart des groupes d’âge, mais la transmission est élevée chez les élèves du secondaire et du collège.

Tant qu’il reste élevé dans ces groupes, il reste un risque que les enfants transmettent la maladie à leurs parents et que le virus se propage dans la population.

Kent est déjà dans un niveau 3, mais le taux d’infection à l’échelle du comté est gonflé par une poignée de districts à forte transmission.

Les responsables ont déclaré que les 15 nouvelles unités de test mobiles à Londres fourniront environ 75 000 tests quotidiens supplémentaires en plus de la capacité existante dans la capitale.

Ils ont ajouté que 44 000 kits de test à domicile supplémentaires seront mis à la disposition du personnel de l’école, y compris les enseignants, pour qu’ils les testent avant de revenir en janvier.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « Nous voulons garder les écoles et les collèges ouverts, car cela convient à la fois pour l’éducation et la santé publique, mais face à une augmentation rapide des cas, nous devons agir pour cibler la hausse des taux d’élèves du secondaire.

« D’après nos succès à Liverpool et à Leicester, nous savons que les tests de surtension sont sûrs et nous aident à évaluer rapidement où le virus se propage le plus et à prendre des mesures pour l’arrêter.

Eton College FERME en raison d’une épidémie de coronavirus Eton College a temporairement fermé ses portes en raison d’une épidémie de coronavirus parmi les étudiants et les enseignants. Le directeur de l’école à 42500 £ par an, Simon Henderson, a écrit une lettre aux parents disant « qu’un certain nombre de garçons et de membres du personnel symptomatiques ont été testés positifs » pour le virus. M. Henderson a déclaré qu’il y avait un « réel danger »: le nombre pourrait devenir incontrôlable ce week-end si aucune mesure n’était prise dans une lettre vue par MailOnline. Il n’a pas précisé combien d’élèves ont été testés positifs à l’internat – qui abrite des garçons âgés de 13 à 18 ans. Les étudiants continueront à apprendre à distance jusqu’à la fin du trimestre. La lettre envoyée aujourd’hui se lisait comme suit: « Ayant été en grande partie libre de Covid depuis Long Leave, un certain nombre de garçons et de membres du personnel symptomatiques ont été testés positifs ces derniers jours. Nous attendons les résultats de plusieurs autres, et d’autres devraient être testés. «Nous avons également maintenant un nombre important de garçons et de membres du personnel qui s’auto-isolent en tant que contacts étroits. Il a dit qu’il était clair qu’il y avait «Covid dans l’école».

«J’exhorte tous les élèves, parents et enseignants de ces domaines à se présenter aux tests, qu’ils aient ou non des symptômes.

«Bien que Covid-19 puisse présenter un risque plus faible pour les enfants et les jeunes, il pose toujours un risque important pour leurs familles et leurs communautés.

«En prenant ces mesures vitales, nous pouvons maîtriser les cas et aider à maîtriser dès maintenant la transmission de ce virus.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a ajouté: «Cette capacité de test supplémentaire souligne l’engagement de ce gouvernement à faire de l’éducation une priorité nationale, car cela est dans l’intérêt supérieur du progrès, du développement et du bien-être des élèves.

«J’encourage toutes les personnes éligibles à accéder aux tests et je tiens à remercier le personnel de continuer à veiller à ce que les écoles et les collèges mettent en place des mesures de protection pour réduire le risque de transmission.

Ailleurs, il a été révélé que les écoles secondaires et les collèges du Pays de Galles seront mis en ligne à partir de lundi dans le cadre d’un « effort national pour réduire la transmission du coronavirus », a déclaré hier le ministre de l’Éducation du pays.

Kirsty Williams a déclaré que la décision était nécessaire car la situation de santé publique dans le pays se « détériorait ».

Les dernières données au Pays de Galles montrent que les taux de Covid-19 ont dépassé 370 personnes sur 100 000 habitants, avec un test de positivité de 17%.

Le nombre de reproduction – la valeur R – au Pays de Galles est passé à 1,27 avec un temps de doublement de seulement 11,7 jours.

La décision prise au Pays de Galles intervient après que les écoles anglaises ont été informées qu’elles pouvaient prendre une pause vendredi prochain, afin que le personnel ait une « pause appropriée » pour identifier les cas potentiels de Covid-19 avant Noël.

Mme Williams a déclaré que les écoles primaires seraient encouragées à rester ouvertes car « il est plus difficile pour les enfants en âge de fréquenter l’école primaire et spéciale d’entreprendre un apprentissage autonome ».

Cela vient après l’annonce d’hier selon laquelle les écoles seraient autorisées à prendre une journée en médaillon le dernier vendredi du trimestre afin que les enseignants puissent avoir une « pause appropriée » pour identifier les cas potentiels de coronavirus avant Noël, a déclaré aujourd’hui un ministre.

Les tests rapides de coronavirus ont manqué plus de la moitié des personnes atteintes de Covid-19 Les tests rapides de coronavirus déployés à Liverpool ont manqué plus de la moitié de ceux qui avaient Covid-19, suggèrent des données préliminaires. Un document publié vendredi par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) montre que les tests ont manqué environ 51% de tous les cas. Le document examiné par Sage le 26 novembre indiquait que deux jours plus tôt, le Liverpool Health Protection Board avait décidé de suspendre les projets d’utilisation du test de flux latéral Innova pour permettre les visites à domicile car ils n’étaient pas suffisamment précis. Une semaine plus tard, le gouvernement a commencé à envoyer les tests aux plus grandes maisons de retraite d’Angleterre. Le 5 décembre, le conseiller médical en chef du NHS Test and Trace a défendu l’utilisation des tests, malgré les inquiétudes concernant la précision.

Le ministre des Normes des écoles, Nick Gibb, a déclaré que le gouvernement voulait qu’il y ait «six jours clairs» avant la veille de Noël afin que les enseignants et les directeurs n’aient pas à «s’occuper des problèmes de suivi et de localisation» tout au long de la pause festive.

Cependant, cette décision a été accueillie avec scepticisme sur les médias sociaux – un Britannique demandant: « Le personnel du NHS peut-il également avoir un jour de congé? »

Un autre a déclaré: « Une vraie pause à Noël … si les enseignants ont tellement de mal qu’ils devraient essayer de travailler dans le commerce de détail, mes vacances de Noël sont le jour de Noël et le lendemain de Noël. »

D’autres parents frustrés ont demandé comment ils allaient organiser la garde d’enfants pour une autre journée «si tard dans la journée».

Un enseignant a déclaré sur Twitter: « En tant qu’enseignant, c’est un geste inutile. En tant que parent d’un enfant dont l’école a décidé de prendre la journée en médaillon, c’est un préavis trop court.

« Je n’ai pas de garderie, donc maintenant je dois prendre un jour de congé, ce qui pose d’autres problèmes de personnel dans mon école. Une folie totale.

Un autre a déclaré: « Toute cette journée en médaillon est tout à fait bizarre. Et ce n’est pas seulement le tokenism. C’est aussi le moment. Au point où j’ai d’abord pensé que l’annonce était une parodie.

Un utilisateur a déclaré sur Twitter: « En quoi est-ce utile, si tard dans la journée?

«Les parents doivent trier la garde d’enfants pour les inserts (comme le font les enseignants dont les enfants fréquentent d’autres écoles). Trop peu, trop tard.’

Un autre a ajouté: « C’est génial, mais où cela laisse-t-il les parents qui travaillent à plein temps en ces temps de pandémie? Pas de clubs … etc. Je pense que nous avons tous besoin d’une «pause convenable» pour les enseignants et les parents, tout le monde y compris. Un jour férié pour les vaccins? !! ​​’