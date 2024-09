Des tests COVID gratuits seront bientôt disponibles. Nombre de cas dans l’Ohio, comment commander des tests

Le gouvernement fédéral offrira aux ménages kits de test COVID-19 gratuits aux ménages américains à la fin du mois.

Chaque foyer peut recevoir jusqu’à quatre tests gratuits du site COVIDtest.gov. Une fois commandés, les tests à domicile sont envoyés gratuitement à votre domicile. Aucune date précise n’a encore été annoncée pour la commande des tests COVID-19 par les Américains.

C’est la septième fois au cours des trois dernières années que le gouvernement fournit des kits de test gratuits aux Américains, rapporte USA TODAY. Environ 900 millions de tests à domicile ont été envoyés à domicile dans tout le pays en partenariat avec le service postal américain.

Les tests seront également capables de détecter les variants dominants qui circulent actuellement, notamment le sous-variant KP.3.1.1 qui représente près de 37 % des cas de COVID-19 aux États-Unis et le KP.3 qui représente plus de 16 %, D’après le CDC.

Quels sont les derniers chiffres du COVID-19 dans l’Ohio ?

Selon les chiffres récents de DonnéesOhiol’État a enregistré 81 791 cas depuis le 1er mai 2024. Cependant, l’État signale des améliorations récemment (les informations sont généralement mises à jour tous les jeudis).

L’Ohio a atteint son pic estival vers la fin août et le début septembre, signalant 1 994 cas le 26 août et 2 039 le 3 septembre. Cependant, l’État de Buckeye a signalé 1 415 cas le 10 septembre.

L’Ohio a enregistré près de 82 000 cas dans tout l’État depuis mai. Les comtés de Franklin, Cuyahoga et Hamilton (où se trouvent respectivement Columbus, Cleveland et Cincinnati) ont enregistré le plus grand nombre de cas. Cuyahoga a signalé 9 114 cas, Franklin 9 006 cas et Hamilton 7 215.

Symptômes du COVID-19

Selon le CDCles symptômes peuvent changer avec les nouveaux variants de la COVID-19 et peuvent varier en fonction du statut vaccinal. Les symptômes possibles peuvent inclure :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Mal de gorge

Congestion ou écoulement nasal

Nouvelle perte de goût ou d’odorat

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Si vous vous sentez malade, le CDC recommande de rester à la maison et loin des autres personnes, de vous faire tester et de consulter un professionnel de la santé.