Des tests COVID-19 améliorés peuvent nous garder tous en sécurité pendant que nous voyageons

Les Américains attendent maintenant avec impatience un été de voyages, de retrouvailles avec leurs amis et leur famille et la réouverture de l’économie du pays. Ailleurs, la pandémie fait rage et les vaccins se font rares. Comment gérer au mieux cette réalité divergente ?

L’objectif principal de notre gouvernement doit être d’assurer la sécurité des Américains alors que nous reprenons une vie normale. Les taux de vaccination, malgré une baisse récente, sont encourageants, tout comme le nombre d’emplois. Mais il n’est pas temps de baisser la garde. Pour éviter la confusion et les faux pas, le moment est venu de concevoir les mesures dont nous avons besoin pour assurer la sécurité de l’Amérique, même si les braises de la pandémie brûlent vivement dans d’autres pays.

La pandémie persiste, mais les voyages reprennent

Malheureusement, les Américains qui envisagent de voyager à l’étranger et les étrangers qui espèrent visiter les États-Unis sont maintenant confrontés à une confusion déconcertante d’exigences de dispersion – tests avant vol, tests d’arrivée, certificats de vaccin et exigences de quarantaine s’étendant sur des périodes allant jusqu’à deux semaines. Washington, DC et les capitales européennes ont du mal à mettre en place des dispositions réciproques pour les voyages, malgré les progrès réalisés par les deux parties dans le contrôle de la pandémie.

Qu’en est-il des voyages des États-Unis vers d’autres pays? La plupart des Américains ont reporté les voyages d’affaires et annulé le tourisme à l’étranger, paralysant les résultats des principales compagnies aériennes et le secteur des services dans les destinations de vacances. Les avis aux voyageurs mis à jour des Centers for Disease Control et du Département d’État mettent en garde contre la plupart des voyages, à l’exception des vaccinés. On ne peut s’attendre qu’à une augmentation progressive des voyages au cours des prochains mois.

Les questions pour les voyageurs d’autres pays aux États-Unis sont plus compliquées. Sont-ils citoyens d’un pays avec un faible taux d’infection actuel ? Transmettront-ils un pays avec un taux plus élevé ? ont-ils été vaccinés ? Ont-ils été testés par les autorités avant d’embarquer sur leur vol ? À leur arrivée, doivent-ils être mis en quarantaine officielle ou invités à s’isoler ? Si les Américains espèrent le retour des visiteurs étrangers dans notre pays, nous devons mettre en place un système à la fois prévisible et fiable.

Les enjeux sont énormes. Nous avons besoin d’un système qui contrôle tout risque de réintroduction du virus COVID-19. En regardant les conséquences économiques de la confusion continue pour les voyageurs, il convient de rappeler que, chaque année, jusqu’à un demi-million de citoyens d’autres pays s’inscrivent dans nos universités, tandis que d’autres se pressent aux tables de jeu à Las Vegas, profitent des théâtres de New York , et bronzer sur les plages de Floride. Les Américains qui dépendent des attractions touristiques pour leur travail ont été parmi les plus touchés par les pertes économiques causées par la pandémie. Contrairement aux bureaucrates qui rédigent des directives gouvernementales, ils ne peuvent pas travailler à domicile.

Nous pouvons adopter plusieurs approches différentes. L’une consiste à continuer avec le système actuel, en mettant en place des exigences moins strictes pour les visiteurs en provenance de pays à faible taux d’infection et des exigences plus strictes pour les visiteurs en provenance de pays à taux d’infection plus élevé. Les tests pré-départ dans les pays d’origine par les compagnies aériennes peuvent fournir une couche de sécurité supplémentaire, mais les tests doivent être fiables et précis pour éviter la réintroduction du virus aux États-Unis.

Les passeports vaccinaux sont une autre option. Pour l’instant, il n’y a pas d’accord convenu aux États-Unis, et encore moins avec d’autres pays, concernant la manière de délivrer des « passeports » tels que la certification des vaccinations. Mais il y a un problème plus vaste : se fier uniquement aux certificats de vaccination pour tous les voyageurs mettrait les États-Unis hors de portée de tous, sauf des habitants de ces pays chanceux qui ont pu mener des campagnes de vaccination de masse. En effet, pour l’année prochaine, cela fermerait les États-Unis aux visiteurs d’Afrique, d’Amérique latine et de la plupart des pays d’Asie.

Les passeports vaccinaux favoriseraient les pays développés

Le seul élément indispensable à une stratégie fiable est de disposer de tests COVID-19 précis, rapides et de qualité laboratoire. Nous devons investir dans les technologies qui permettent à la fois précision et rapidité, et déployer ces tests à la frontière. Les tests d’antigène, souvent utilisés aux points de départ, peuvent être moins chers mais ne sont pas aussi fiables que la PCR ; nous avons besoin de tests PCR rapides qui offrent à la fois précision et rapidité. En plus des autres mesures prises, ces tests fourniraient une stratégie globale d’ouverture de l’économie, tout en assurant la sécurité des Américains.

Les Américains peuvent trouver notoirement difficile d’imaginer comment le reste du monde nous voit. Souvent dans l’admiration, souvent dans la consternation. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’admiration pour le développement des vaccins et notre campagne de vaccination massive et volontaire. Les mesures de partage des stocks de vaccins et de la technologie sont appréciées. Nous devons agir maintenant pour mettre en place un régime de tests PCR à tous les ports d’entrée afin d’éliminer la suggestion selon laquelle, une fois de plus, nous traiterons nos amis des pays plus riches selon une norme et tous les autres selon une autre.

Cameron Hume a été ambassadeur américain en Indonésie, en Algérie et en Afrique du Sud.