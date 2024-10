Des tests ADN révèlent que le crâne trouvé dans un mur appartenait à un adolescent décédé il y a 150 ans

Des tests ADN ont révélé qu’un crâne trouvé il y a plusieurs décennies dans le mur d’une maison de l’Illinois appartenait à une femme de 18 ans décédée juste après la guerre civile américaine.

Les responsables du comté de Kane ont déclaré à un conférence de presse Jeudi, un crâne découvert lors de rénovations dans une propriété à Batavia, à l’ouest de Chicago, en 1978, a désormais été associé à celui d’Esther Granger, une femme de l’Indiana décédée après son accouchement en 1866.

Les autorités du comté ont pu dresser un arbre généalogique et même contacter un parent vivant, l’arrière-arrière-petit-fils de Granger, qui a soumis un échantillon d’ADN. Ils ont également généré une impression de son apparence probable. Les autorités ont émis l’hypothèse que le corps de Granger aurait pu avoir été volé et déplacé par des pilleurs de tombes.

On pensait que le crâne était vieux, peut-être antérieur à 1900, mais malgré une enquête, il était conservé au Batavia Depot Museum depuis près de 50 ans et son mystère n’était pas résolu.

Il a été redécouvert dans une boîte alors que le personnel du musée effectuait le nettoyage en 2021. La police a été contactée et le bureau du coroner a entamé le processus d’identification formelle en utilisant des techniques modernes.

« Esther est née le 6 octobre 1848 dans l’Indiana. En 1865, à l’âge de 16 ans, elle épousa Charles Granger et après quelques mois tomba enceinte de leur premier enfant », a déclaré le coroner Bob Russell lors de la conférence de presse.

« En mai 1866, Esther a donné naissance à une petite fille mais a perdu la vie peu de temps après à cause de complications liées à l’accouchement », a-t-il déclaré. Granger a été enterrée dans l’Indiana et le bébé a été nommé Esther en son honneur.

Le comté avait fait appel à la société texane Othram Laboratories pour séquencer l’ADN du crâne. Le projet a été financé par le biais de DNASolves.com, qui a permis de récolter 7 500 $.

Après seulement trois semaines, Othram a produit une correspondance ancestrale et a pu retrouver l’arrière-arrière-petit-fils de Granger, Wayne Svilar, 69 ans, un sergent à la retraite de Portland, Oregon. Contacté en avril, il hésitait à y participer.

« Pour être tout à fait honnête, nous n’en croyions pas un mot », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. « J’ai dit : ‘tu peux continuer à parler si tu veux mais je ne te crois pas.' »

Svilar a fondé une unité de cas non résolus alors qu’il travaillait au bureau de police de Portland en 2004 et il travaille actuellement sur des cas non résolus pour le comté de Multnomah à Portland – lui et sa femme pensaient que l’appel pourrait être lié à un de ses anciens cas.

« Ce qui m’a convaincu qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque bien organisée, c’est leur passion pour leur travail », a-t-il déclaré. « Il y a ce sentiment de clôture. J’aurais aimé que ma mère soit là pour que je puisse lui raconter l’histoire, elle aurait adoré. »

Il a ajouté que l’illustration du visage de Granger ressemblait à sa propre mère.

Le mystère n’est cependant pas entièrement résolu. Comment le crâne s’est-il retrouvé dans un mur de l’Illinois alors que le corps de Granger a été enterré dans l’Indiana ?

« Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais avec les archives et pour de bonnes raisons, nous sommes arrivés à une théorie de bon sens : nous pensons qu’Esther a été victime d’un vol de tombe », a déclaré Russell.

« Les pillages de tombes étaient assez courants à cette époque car ils étaient très lucratifs. Les pilleurs de tombes gagnaient l’équivalent de trois à quatre mois de salaire pour une personne moyenne travaillant 60 heures par semaine », a-t-il ajouté.

Même si cette pratique était illégale, la loi interdisant le pillage des tombes n’était pas toujours appliquée, a déclaré Russell. En conséquence, cela a été extrêmement controversé, avec des émeutes et même des meurtres d’auteurs présumés à la suite de certains incidents présumés de pillage de tombes.

Russell a émis l’hypothèse que le crâne aurait pu, à un moment donné, avoir été acheté par un étudiant en médecine.

Granger a été enterrée au cimetière de West Batavia, où son nom était déjà gravé sur une tour de pierre. Svilar s’est rendu à l’internement et a fait un éloge funèbre.

Par coïncidence, mercredi, la ville voisine de North Aurora a annoncé qu’elle avait résolu une enquête sur un meurtre à froid qui date de 1979.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com