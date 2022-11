Des Teslas aux BMW, les voitures s’entassent sur terre et sur mer dans un port allemand

Le port de Bremerhaven, le principal port roll on/roll off d’Allemagne et l’un des plus grands hubs automobiles au monde, connaît des embouteillages.

La combinaison du manque de chauffeurs pour déplacer les conteneurs et les voitures hors du port et des volumes élevés de commerce régulier crée un empilement de véhicules sur terre et en mer des constructeurs automobiles, notamment Tesla , Stellantide BMW, Renault et Volvo.

Les responsables logistiques consultés par CNBC ont qualifié les retards d’exportation d’automobiles d’importants.

“Ces retards sont énormes”, a déclaré Andreas Braun, directeur régional des produits océaniques, EMEA, pour Crane Worldwide Logistics. Il a déclaré que les importations de voitures à Bremerhaven en provenance des États-Unis et du Mexique fonctionnaient sur une période de plusieurs mois. “Il y a un délai de trois mois pour BMW, où les voitures attendent d’être équipées d’extras, en particulier avec le contrôleur tactile iDrive.”

Bremerhaven est le quatrième plus grand port de conteneurs d’Europe, avec une capacité annuelle de plus de 5 millions d’EVP [twenty-foot equivalent unit] conteneurs. Il déplace plus de 1,7 million de véhicules par an. Son niveau de congestion global, hors automobiles, est actuellement “modéré”, selon la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour l’Europe.