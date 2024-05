Des terroristes père-fils décrivent le viol et l’exécution d’une femme le 7 octobre

De nouvelles images effrayantes montrent un terroriste du Hamas et son fils adolescent racontant avec désinvolture aux interrogateurs israéliens comment ils ont violé à tour de rôle une femme, puis l’ont exécutée lors des attentats terroristes du 7 octobre.

Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 ans, et son fils Abdallah, 18 ans, ont été arrêtés par les Forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza ce printemps, puis interrogés sur l’attaque terroriste. le Daily Mail a révélé.

Jamal a décrit avoir trouvé une femme qui « criait » et « pleurait » dans une maison du kibboutz Nir Oz, une communauté proche de la frontière entre Israël et Gaza,

Jamal Hussein Ahmad Radi (ci-dessus) et son fils ont été capturés par Tsahal au printemps.

Le père et le fils ont détaillé leurs horribles attaques contre une Israélienne. FDI

Environ 1 200 personnes ont été tuées et des centaines ont été enlevées lors de l’attaque du 7 octobre. REUTERS

« J’ai fait ce que j’ai fait, je l’ai violée », dit-il nonchalamment.

« Je l’ai menacée avec mon arme pour qu’elle se déshabille, je me souviens qu’elle portait un short en jean, c’est tout », a-t-il ajouté.

Jamal a affirmé qu’il ne savait pas ce qui était arrivé à la femme après le viol, mais son fils adolescent a déclaré à l’interrogateur que son père avait tué la victime désespérée.

« Mon père l’a violée, puis moi l’avons fait, puis mon cousin l’a fait, puis nous sommes partis, mais mon père a tué la femme après que nous ayons fini de la violer », a déclaré Abdallah dans sa propre interview.

Dans la séquence, Jamal était menotté et vêtu d’un survêtement gris alors qu’il était assis devant un drapeau israélien.

« Dans chaque maison où nous avons trouvé quelqu’un, soit nous l’avons tué, soit nous l’avons kidnappé », a-t-il déclaré.

Sur les 400 habitants du kibboutz Nir Oz, au moins 20 ont été tués le 7 octobre et 80 ont été kidnappés.

Jamal semblait imperturbable alors qu’il expliquait avec des détails horribles comment il était entré dans une maison et avait tué le couple qui s’y cachait.

« Dans la première maison, j’ai trouvé une femme et son mari, et nous les avons frappés avec le feu et les avons tués… ils avaient la quarantaine », se souvient-il.

Des soldats israéliens marchent à côté du corps d’un militant du Hamas tué dans le kibboutz de Kfar Aza, près de la frontière avec Gaza, le 10 octobre 2023. ATEF SAFADI/EPA-EFE/Shutterstock

Les Israéliens sont divisés sur la manière de récupérer les otages restants de la bande de Gaza. AFP via Getty Images

Les vidéos effrayantes des interviews de Jamal et Abdallah ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où les téléspectateurs dégoûtés ont remarqué avec quelle désinvolture les deux hommes discutaient des atrocités.

Heidi Bachram – dont la belle-famille a été tuée et enlevée lors de l’attaque du 7 octobre – a écrit sur X que Jamal était un « sociopathe ».

Les interviews du père et du fils ont été publiées peu de temps après que le Forum des otages et des familles disparues a partagé les images écoeurantes des caméras corporelles de terroristes du Hamas jubilant devant les visages éclaboussés de sang de cinq femmes soldats israéliennes.

Mise à jour sur la guerre en Israël

Dans la vidéo, on pouvait entendre les terroristes préparer des plans pour agresser sexuellement les femmes.

« Voici les filles qui peuvent tomber enceintes », a déclaré l’un des hommes armés.

Les soldats ensanglantés ont été identifiés comme étant Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa et Naama Levy.

Tous les cinq sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, a indiqué le forum Otages et familles disparues.

Moshe Tur-Paz, du parti centriste israélien Yesh Atid, a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle devrait inciter le gouvernement à ramener chez eux les otages restants après plus de sept mois de guerre.

« Je suis d’accord que c’est un signal d’alarme parce que je pense que le gouvernement israélien n’en fait pas assez pour rendre les otages », a déclaré Tur-Paz aux journalistes lors d’un événement au siège du Jerusalem Press Club à Jérusalem.

« Je suis d’accord que c’est un signal d’alarme car je pense que le gouvernement israélien n’en fait pas assez pour rendre les otages », a déclaré Moshe Tur-Paz. PA

« Il faudrait faire plus. Et je le dis politiquement : je pense que le gouvernement israélien est lui-même pris en otage par l’extrême droite israélienne », a-t-il ajouté.

L’attaque du 7 octobre et la guerre entre Israël et le Hamas qui a suivi ont mis en évidence des divisions majeures dans la politique israélienne, en particulier entre les dirigeants plus centristes ou de gauche et la faction de droite dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Il n’y a pas de façon simple de le dire. Nous devons [release] quelques milliers de terroristes sont aujourd’hui dans nos prisons. Et nous devons accepter un arrêt partiel – et non total – de la guerre afin de restituer les otages encore vivants », a insisté Tur-Paz.

« Nous redonnerons un sentiment de sécurité à la population et ferons comprendre à nos ennemis que ce n’est pas vraiment bon de s’en prendre à Israël », a-t-il ajouté.

Dan Illouz, du parti Likoud de Netanyahu, a déclaré que la vidéo devrait renforcer la mission d’Israël visant à éliminer le Hamas de la surface de la Terre.

« Nous avons vraiment vu le visage du mal révélé », a déclaré Illouz à propos de la vidéo. « Il était très clair pour nous que la seule façon de réagir était d’éradiquer ce mal. »

Une femme se tient près des affiches des personnes tuées lors de l’attaque meurtrière du 7 octobre. REUTERS

« Je ne suis pas personnellement d’accord sur le fait que nous devrions faire des concessions qui mettraient en danger notre capacité à vaincre le Hamas, car je pense qu’il s’agit d’une question existentielle à laquelle nous devons répondre, et que la meilleure façon de libérer les otages sera par la pression militaire », a-t-il ajouté. » il a continué.

« Ce n’est pas une phrase facile à prononcer, car en la prononçant, mon cœur se serre. Je veux que les otages rentrent chez eux. Ce n’est pas quelque chose de facile à dire, mais je dois le dire par responsabilité nationale », a reconnu Illouz.

Il a également noté que le Hamas a rendu la position d’Israël « très facile » en rejetant « les offres les plus généreuses mises sur la table ».

« Ce n’est même pas comme si nous discutions d’une offre réelle qui a été mise sur la table », a-t-il souligné.