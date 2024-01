Des terroristes palestiniens tuent une femme de 70 ans et en blessent 17 autres dans une attaque à la voiture bélier à Tel Aviv après être entrés illégalement dans le pays depuis la Cisjordanie

Par Nic White pour Dailymail.Com et Reuters





Deux Palestiniens auraient poignardé une femme, volé sa voiture et percuté des civils

Mahmoud Zidat, 44 ans, et son neveu Ahmed Zidat, 25 ans, ont été arrêtés sur place.

Sept enfants figurent parmi les blessés, dont un grièvement, et une femme âgée est décédée







Les terroristes palestiniens ont fauché et poignardé une douzaine de civils en Israël, tuant une femme âgée et blessant 17 autres personnes.

Les deux assaillants ont mené lundi des attaques coordonnées à la voiture bélier dans le centre d’Israël, alors que les tensions montaient en flèche à cause de la guerre qui dure depuis plus de trois mois dans la bande de Gaza.

La police a qualifié l’attaque de Raanana, au nord de Tel Aviv, d’attaque terroriste et a déclaré que deux suspects étaient en état d’arrestation.

Les deux hommes sont originaires d’Hébron, une ville de Cisjordanie occupée, et sont entrés illégalement en Israël, bien qu’ils aient été mis sur liste noire pour entrées illégales répétées, a indiqué la police.

La police israélienne enquête sur le site de l’attaque avec délit de fuite à Ra’anana, au nord de Tel Aviv

Mahmoud Zidat, 44 ans, travailleur illégal de la ville palestinienne de Bani Na’im en Cisjordanie, a été accusé d’avoir utilisé trois voitures différentes pour percuter des civils.

Son neveu, Ahmed Zidat, 25 ans, de Bani Na’im, qui, selon la police, se trouvait dans la voiture avec son oncle lors de l’attaque, a fui les lieux et a ensuite été arrêté.

“Ils sont sortis ensemble et en parallèle, vers deux endroits différents, ont pris deux voitures et ont lancé une série de coups de bélier”, a déclaré le chef de la police du district central, Avi Biton.

“Il s’agissait d’une attaque terroriste très grave.”

La police a affirmé que l’un des deux hommes avait poignardé une femme et volé sa voiture, l’enfonçant dans les piétons avant de perdre le contrôle et de l’écraser.

Ils auraient ensuite volé une autre voiture et auraient continué à la conduire à des passants au hasard dans la rue.

Une autre victime, un homme de 66 ans, a également été grièvement poignardée dans le chaos.

Les forces de sécurité israéliennes travaillent sur le site d’une attaque palestinienne à la voiture bélier et à l’arme blanche à un arrêt de bus, à Ra’anana, en Israël.

La police israélienne enquête sur le lieu de l’attaque lundi

Les forces de sécurité israéliennes recherchent des assaillants près du lieu d’une attaque meurtrière à la voiture bélier et à l’arme blanche à un arrêt de bus, à Ra’anana, en Israël, lundi.

Mahmoud travaillait dans une station de lavage de voitures à Raanana et Ahmed est arrivé plus récemment pour vivre avec lui et chercher du travail.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité dans l’immédiat.

La télévision israélienne a montré des objets personnels éparpillés sur un trottoir et a déclaré que plusieurs enfants figuraient parmi les blessés.

Trois personnes étaient dans un état grave dont un homme de 34 ans et un garçon de 16 ans, et 14 autres personnes moins grièvement blessées dont six enfants.

Les témoins ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’un accident de voiture après que le véhicule en ait percuté un autre, et ont renversé de l’eau pour aider les personnes à bord de la voiture.

Le Magen David Adom, le service national d’ambulance israélien, a déclaré que les ambulanciers ont rencontré de nombreuses victimes à leur arrivée.

« Immédiatement, nous avons commencé à administrer des soins médicaux, notamment à arrêter les saignements, à traiter et à administrer des médicaments. Nous avons évacué les blessés pour les soigner dans les hôpitaux”, a déclaré le secouriste Eli Raymond.

Les forces de sécurité israéliennes recherchent des assaillants près du lieu d’une attaque meurtrière à la voiture bélier et à l’arme blanche à un arrêt de bus, à Ra’anana, en Israël.

Les troupes israéliennes ont attaqué la ville palestinienne de Dura, en Cisjordanie, près d’Hébron, d’où étaient originaires les suspects terroristes, peu après l’attaque.

Il n’était pas clair si le raid était directement lié à l’attaque terroriste.

Un Palestinien, Hassan Ibrahim Abu Sebaa, a été tué et 10 autres blessés lorsque les troupes des Forces de défense israéliennes ont ouvert le feu.

L’armée israélienne a déclaré qu’environ 100 habitants ont commencé à se révolter lorsque les soldats sont entrés dans la zone et les ont attaqués avec des parpaings et des cocktails Molotov.

Des vidéos de la scène prétendent montrer des soldats de Tsahal donnant des coups de pied à un homme qui gisait au sol après avoir été soi-disant abattu, et un homme chassé par des soldats brandissant une arme sur sa tempe.