Une explosion et un incendie à bord d’un pétrolier singapourien dans un port saoudien ont été le résultat d’une «attaque terroriste», a déclaré le ministère de l’Énergie, condamnant la récente vague d’attaques contre les infrastructures vitales du Royaume.

Dans un communiqué diffusé par les médias d’État, le ministère a confirmé que le navire BW Rhin avait été attaqué par des terroristes peu après minuit, heure locale, ajoutant que le navire battant pavillon de Singapour était ancré dans le terminal de carburant de Djeddah lorsqu’il a été pris pour cible par un « Bateau chargé d’explosifs. »

Le ministère a confirmé qu’il n’y avait pas eu de victimes, réitérant une déclaration antérieure des exploitants du navire, Hafnia, et qu’il n’y avait eu aucun dommage aux installations portuaires.

Le porte-parole cité dans le communiqué a critiqué la récente vague d’attaques contre des infrastructures saoudiennes vitales.

«Ces actes de terrorisme et de vandalisme, dirigés contre des installations vitales, vont au-delà du Royaume et de ses installations vitales, pour assurer la sécurité et la stabilité des approvisionnements énergétiques dans le monde et l’économie mondiale», la déclaration lit.

Le porte-parole a également exhorté les dirigeants mondiaux à faire un effort unifié pour lutter contre «Actes terroristes subversifs» et adopter des mesures pratiques pour éviter de nouveaux incidents.

L’assaut de lundi contre un pétrolier déchargeant au port de Djeddah fait suite à des attaques contre un navire maltais à Al-Shuqaiq et la station de distribution de produits pétroliers au nord de Djeddah fin novembre.

