Des terroristes et des guérilleros liés à l’Iran encerclent Israël : voici ce que nous savons d’eux

Un rapport du groupe de réflexion Fondation pour la défense des démocraties (FDD) décrit près de deux douzaines de groupes mandataires que l’Iran a financés et armés autour des frontières israéliennes, soulignant clairement le danger qui pourrait les attendre dans les prochains jours.

« Je sais qu’ils sont liés à l’Iran d’une manière ou d’une autre, ou que certains d’entre eux sont affiliés ou à des groupes – ils travaillent avec le Hamas ou avec [Palestinian] Jihad islamique… il y a donc une affiliation là aussi », a déclaré Joe Truzman, du FDD, à Fox News Digital, expliquant le rapport sur ces groupes et les cravates sont quelque chose qu’il « suit depuis des années ».

Les terroristes du Hamas ont lancé samedi des milliers de missiles sur Israël et envahi les villes situées le long de la frontière avec Gaza, tuant au moins 700 personnes et en blessant des milliers d’autres et incitant Israël à déclarer la guerre au groupe soutenu par l’Iran.

Juste avant l’attaque du Hamas, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a écrit sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que « le régime usurpateur touche à sa fin », en référence à Israël.

« Aujourd’hui, la jeunesse palestinienne et le mouvement anti-oppression et anti-occupation en Palestine sont plus énergiques, plus vivants et mieux préparés que jamais au cours des 70 ou 80 dernières années », a-t-il écrit. « Si Dieu le veut, le mouvement atteindra ses objectifs. »

Lior Haiat, porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, a déclaré samedi à Fox News Digital : « Ces organisations terroristes [Hamas and Palestinian Islamic Jihad] « Ils travaillent comme mandataires du régime des ayatollahs » dans la République islamique – une évaluation à laquelle beaucoup ont fait écho, même si les États-Unis ont souligné qu’il était « trop ​​tôt pour dire » si et dans quelle mesure l’Iran est impliqué.

Selon le rapport du FDD, l’Iran entretient au moins 19 groupes mandataires le long de la frontière avec Israël, fournissant aux groupes des fonds ou des armes pour les maintenir en activité. Le rapport indique également si les groupes opéraient à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie ou au Liban.

Un certain nombre de ces groupes, tels que les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa et le Front populaire de libération de la Palestine, rejoignent le Hamas et le Hezbollah en tant que groupes désignés comme terroristes, selon le Département d’État. D’autres ne sont que des milices habilitées.

Truzman a souligné que le Jihad islamique et les Comités de résistance populaire sont particulièrement préoccupants, car ces groupes s’efforcent d’étendre leurs activités et leurs rangs dans les territoires frontaliers, en particulier les bases d’opérations en Cisjordanie ou de s’étendre aux villes du nord de la Cisjordanie.

Le Jihad islamique, a déclaré Truzman, a peut-être annoncé la formation de nouveaux bataillons, mais il reste méfiant à l’égard de ces informations.

Truzman a noté qu’il existe « également de nombreux petits groupes », ce qui signifie que le rapport ne répertorie pas tous les groupes que l’Iran finance près de la frontière israélienne – mais uniquement ceux qui disposent de ressources significatives en provenance de l’Iran.

Il s’est demandé si ces petits groupes pourraient avoir un impact important si l’Iran leur demandait de mener une attaque. Au lieu de cela, il a émis l’hypothèse qu’ils auraient un impact en jouant « un rôle de soutien ».

« Ce sont les grandes organisations, le Hamas, le Jihad islamique, qui opèrent à Gaza, au Liban et en Syrie, et en Cisjordanie, vous avez ces grandes organisations, des organisations établies sans beaucoup d’armes », a-t-il soutenu.

« Ils ont des roquettes et des mortiers à Gaza, au Liban et en Syrie, pas tant en Cisjordanie, mais dans toutes ces autres petites organisations… ils jouent un rôle de soutien », a-t-il poursuivi.

« Je dirais aussi qu’il existe deux groupes irakiens qui ont la capacité de lancer des drones et des missiles balistiques : c’est aussi un facteur X important », a-t-il ajouté. « Ils opèrent en Syrie, ils peuvent donc tirer, car pourquoi attaquer Israël avec, disons, des armes plus sophistiquées que certains de leurs frères en Cisjordanie. C’est donc, encore une fois, un rôle de soutien. »

