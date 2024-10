des terrasses sinueuses entourent la maison à flanc de colline de Pepe Giner Arquitectos en Espagne

La maison CTZ2 de Pepe Giner Arquitectos surplombe la baie de Portixol

Le CTZ2 de Pepe Giner Arquitectos, présenté dans la série Netflix Breathless, se caractérise par des terrasses sinueuses entourant des intérieurs vitrés. Situé sur une colline spectaculaire surplombant la baie de Portixol à Jávea, Alicantele maison offre une vue imprenable sur la Méditerranée, se fondant parfaitement dans son environnement accidenté. Les plates-formes horizontales s’adaptent au terrain escarpé selon des expressions décalées pour suivre la pente naturelle.

Ces plates-formes s’étendent vers l’extérieur depuis le pierre noyau pour créer des terrasses. Se chevauchant, ils semblent léviter au-dessus du paysage, soulignant la fluidité entre les espaces intérieurs et extérieurs. Au rez-de-chaussée, la terrasse serpente et se rétrécit en se confondant visuellement avec une piscine à débordement, tout en agrémentant un jardin méditerranéen où de grands cyprès ponctuent les estrades.



la maison s’adapte au terrain en pente avec des plateformes décalées

CTZ2 est encadré par l’île de Portixol au nord et par le belvédère du Cap Negre au sud, situé sur une pente qui descend vers le sud-est. L’approche de conception de Pepe Giner Arquitectos se concentre sur l’adaptation à l’orientation, à la géométrie et à l’inclinaison du terrain, tout en surélevant l’espace jour, y compris la terrasse et la piscine. De cette manière, l’orientation sud est optimisée, ce qui coïncide avec les vues optimales vers la mer Méditerranée. La topographie accidentée fait que ce qui semble initialement être un inconvénient finit par façonner de manière décisive la morphologie architecturale du projet.

De plus, les éléments structurels de la maison mettent l’accent sur le contraste et l’harmonie. Des murs en pierre sèche ancrent les plates-formes au flanc de la colline, tandis que de minces piliers métalliques soutiennent les couches horizontales, créant une légèreté visuelle qui contraste avec la base robuste et terrestre. L’étage supérieur abrite le hall d’entrée et trois chambres qui s’ouvrent sur des terrasses faisant office de points de vue surélevés, bénéficiant d’une vue panoramique sur la baie. Articulant l’espace, le atelier espagnol intègre un escalier sculptural en marbre noir Marquina, qui acquiert une grande visibilité depuis de nombreux points de la maison.



Pepe Giner Arquitectos achève CTZ2



la maison est présentée dans la série Netflix Breathless



situé sur une colline spectaculaire surplombant la baie de Portixol à Jávea



les plates-formes horizontales s’adaptent au terrain escarpé en quinconce pour suivre la pente naturelle