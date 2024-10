Des téraoctets de données extraites de Sean « Diddy » Combs et de son empire

Les autorités fédérales possèdent « plusieurs téraoctets de données électroniques de Sean ‘Diddy’ Combs » et de son empire dans le cadre des poursuites pour trafic sexuel et racket contre le magnat du hip-hop de 54 ans qui a été arrêté le mois dernier, ont indiqué des responsables.

La quantité « volumineuse » de données recueillies lors de l’enquête préalable dans la vaste affaire d’abus sexuels et de racket contre Combs a été révélée dans une lettre déposée par le procureur américain. pour le district sud de New York et intervient alors que les avocats de Combs font une troisième tentative pour le faire libérer d’une prison de Brooklyn moyennant 50 millions de dollars de caution.

Les données provenaient de plus de 40 appareils électroniques et de cinq services de stockage cloud associés à Combs. Les procureurs affirment qu’ils continuent de rechercher encore plus de données dans le cadre de l’enquête. Les avocats de Combs résistent et exigent des copies des données saisies.

Dans un dossier déposé auprès du tribunal, l’équipe juridique de Combs a également demandé comment les informations contenues dans l’acte d’accusation du grand jury contre Combs pour trafic sexuel, racket et transport en vue de se livrer à la prostitution avaient été divulguées.

« À un moment donné aujourd’hui, M. Combs a l’intention de déposer une requête pour une audience et d’autres recours liés aux fuites non autorisées et préjudiciables d’informations du grand jury », ont indiqué ses avocats dans le dossier.

Combs fait l’objet d’une vaste enquête fédérale depuis au moins le début de l’année et a été arrêté à New York le 16 septembre.

Combs est accusé d’avoir utilisé son empire du divertissement dès 2009 pour attirer des victimes féminines et avoir recours à la violence, à la coercition et à la drogue pour amener les femmes à participer à ce que l’on appelait des soirées « freak off » – des performances sexuelles élaborées qui étaient souvent enregistrées et durait parfois des jours. Les procureurs affirment que le réseau commercial de l’icône de la musique visait en fin de compte à favoriser sa conduite criminelle. Combs a nié tout acte répréhensible.

Les procureurs ont informé le juge de district américain Arun Subramanian que, lors des mandats de perquisition, les services d’enquête de la sécurité intérieure ont saisi « plusieurs téraoctets de matériel électronique » provenant de téléphones portables, d’ordinateurs portables, de tablettes, de disques durs et de comptes de services cloud, ainsi que de dossiers commerciaux et de preuves physiques dans le cadre de leur enquête. sur le trafic sexuel présumé qui dure depuis des décennies et les actes sexuels forcés lors des soirées sexuelles.

Les procureurs fédéraux affirment qu’ils sont toujours en train de « copier plus de quarante appareils et les cinq autres rapports iCloud appartenant à l’accusé, ce qui devrait prendre plusieurs jours en raison du volume des documents ».

Les procureurs ont déclaré au tribunal que leur équipe médico-légale travaillait « aussi rapidement que possible depuis leur saisie » et espérait remettre les données au préalable aux avocats de Combs « sur une base continue d’ici la fin de l’année ».

Les avocats de Combs déclarent cependant qu’ils ont l’intention de « demander à la Cour d’exiger du gouvernement qu’il produise immédiatement certaines catégories d’informations, à savoir des copies des appareils électroniques de M. Combs qui ont été saisis il y a plus de six mois ».

« Le gouvernement a également saisi d’autres appareils appartenant à M. Combs au moment de son arrestation il y a environ trois semaines », ont indiqué les avocats de Combs dans le dossier. « Nous comprenons également que le gouvernement commence seulement maintenant à examiner et à copier ces appareils électroniques, y compris ceux qui ont été saisis en mars 2024. »

Les avocats de Combs ont réaffirmé mercredi qu’ils souhaitaient un procès le plus rapidement possible. « M. Combs continue de faire valoir son droit à un procès rapide et a l’intention de demander une date de procès en avril ou mai 2025 », ont-ils déclaré au juge.

L’enquête implique plus de 50 témoins et 300 mandats d’arrêt qui se sont tous déroulés depuis l’automne dernier, lorsque l’ancienne petite amie de Combs, Cassandra « Cassie » Ventura, a intenté une action en justice contre lui, alléguant des abus sexuels et du trafic sexuel. Combs a réglé le litige avec un paiement important dans les 24 heures, selon ses avocats.

Les problèmes juridiques de Combs s’accumulaient depuis des mois. Dans le cadre de poursuites civiles, plusieurs femmes ont accusé Combs de viol, d’agression et d’autres abus, remontant à trois décennies.