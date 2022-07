Des tenues de travail inacceptables dévoilées… êtes-vous coupable d’un fashion faux pas ?

Les TRAVAILLEURS considèrent les hauts courts, les tongs et les vêtements de cyclisme comme inacceptables au bureau, tandis que les salopettes sont également interdites.

Une étude menée auprès de 2 000 employés a révélé que les équipements de gym, les Crocs et les shorts chauds ne sont pas non plus appropriés.

Plus de la moitié des travailleurs se sont demandé si un vêtement était adapté au bureau Crédit : Getty

D’autres articles considérés comme quelque chose à éviter sur les lieux de travail étaient les gilets, les baskets et les jeans.

Suite aux résultats, un quiz a été créé pour voir si vous êtes coupable d’un faux pas de vêtements de travail.

Il est également apparu que 57% des travailleurs ont eu un débat entre eux pour savoir si un vêtement convient ou non au bureau.

Et quatre sur 10 ont même été interrogés par un responsable ou un collègue au sujet de leur tenue de travail, tandis que 21 % ont été renvoyés chez eux pour avoir porté des vêtements inappropriés.

Mais 64% pensent que leur bureau devient trop chaud en été, laissant 57% du mal à maintenir une température fraîche tout en se conformant aux normes vestimentaires.

Un porte-parole d’Andrews Air Conditioning, qui a commandé la recherche, a déclaré: «L’été et le lieu de travail sont toujours un combo délicat et il est clair que les gens se battent entre eux pour savoir quoi porter.

« Le sondage montre des résultats intéressants sur ce que le personnel considère comme acceptable ou non – des salopettes aux baskets en passant par les tongs et les shorts.

«Et si vous vous rendez au travail en tenue de vélo, beaucoup pensent qu’il n’est pas professionnel de le garder toute la journée, de même que les vêtements de sport sont interdits.

“Si les lieux de travail étaient moins capricieux en ce qui concerne la température, il serait beaucoup plus facile pour le personnel de décider quels vêtements mettre chaque jour.”

L’étude a également révélé que 77 % manquent de tenue de bureau lorsqu’ils travaillent à domicile, mais seulement 34 % s’habillent de la même manière lorsqu’ils travaillent à distance que sur leur lieu de travail.

LES MEILLEURS ARTICLES QUE LES TRAVAILLEURS PENSENT QU’ILS NE SONT PAS APPROPRIÉS POUR LES HOMMES À PORTER AU BUREAU : 1. Short décontracté/de sport 2. Équipement de gym 3. Équipement de cyclisme 4. Les tongs 5. Salopettes 6. Crocodile 7. Un gilet 8. Un pull de Noël 9. Short sur mesure 10. Formateurs 11. Un tee-shirt 12. Un pull casual 13. Jean 14. Un pull col polo/col roulé 15. Un pull col V

Et bien que 58% essaient de s’habiller plus intelligemment s’ils ont besoin d’interagir avec des clients ou des clients, 38% pensent qu’il ne devrait pas y avoir de restrictions sur ce que quelqu’un peut porter.

En ce qui concerne les parties du corps, 45 % pensent que les épaules ne devraient pas être exposées dans un bureau.

Alors que 49 % pensent que les chaussures à bout ouvert présentent un risque pour la santé et la sécurité, 53 % souhaitent éviter de voir les pieds nus ou les orteils d’un collègue.

LES MEILLEURS ARTICLES QUE LES TRAVAILLEURS PENSENT NE PAS APPROPRIER AUX FEMMES À PORTER AU BUREAU : 1. Équipement de gym 2. Brassière 3. Haut court 4. Crocodile 5. Les tongs 6. Shorty 7. Dessus tubulaire 8. Short décontracté 9. Salopette 10. Gilet 11. Combishort 12. Minirobe 13. Minijupe 14. Jupe-short 15. Jambières

Mais 29 % porteraient volontiers des chaussures à bout ouvert pendant l’été.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que 57% pensent que les vêtements de bureau traditionnels seront progressivement supprimés du lieu de travail au cours des cinq à dix prochaines années.

Et 23 % d’entre eux pensaient que cela se produisait déjà.

Le porte-parole d’Andrew’s Air Conditioning a ajouté: «Le travail peut être suffisamment stressant tel quel sans être confiné dans un bureau surchauffé toute la journée.

«Les différents lieux de travail ont également des règles différentes sur ce qui peut et ne peut pas être porté pour avoir l’air professionnel, ce qui est plus difficile que jamais après le travail à distance ou hybride des deux dernières années.

“Nous espérons aider à éliminer le stress de se sentir chaud au bureau et, par conséquent, être en mesure de mieux se concentrer sur la tâche à accomplir et de se sentir à l’aise et confiant dans tout ce que les travailleurs portent.”