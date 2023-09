Des « tentes de repentir » et une croix de 10 pieds seront placées au Capitole du Tennessee pour une prière non-stop : « Désespoir pour Dieu »

Les chefs religieux du Tennessee lancent un « appel au clairon » aux autres croyants pour qu’ils se joignent à eux la semaine prochaine pour louer, adorer et intercéder pour l’Amérique dans l’espoir non seulement de voir un changement dans la nation, mais aussi de « faire avancer le Royaume de Dieu » pour sauver le perdu.

« Des gens de partout dans notre pays viennent participer avec nous à cet humble cri de repentance pour la guérison dans notre pays. Nous prions pour que ce ne soit pas seulement un moment charnière au Tennessee, mais que beaucoup soient inspirés à se rassembler dans leur propre pays. villes d’Amérique à se repentir », a déclaré Barbi Franklin à CBN News.

Barbi et son mari, Terry, sont les fondateurs de Worship City et organisent des « Tentes de repentir de Worship City » du 28 au 30 septembre sur la place législative de la capitale de l’État du Tennessee pour un culte, une prière et un repentir non-stop.

« Cette année, nos dirigeants construisent et érigent une croix de 10 pieds en plein centre de la tente principale sur un grand tapis de prière, perché juste en face du bâtiment du Capitole », a déclaré Barbi à CBN News. « Ce sera l’appel à l’autel non-stop du Tennessee, basé sur 2 Chroniques 7 :14 et Ézéchiel 22 :30… en appelant d’abord tous les chrétiens à examiner leur cœur et à « … se détourner de nos mauvaises voies ». Et puis, répondre à l’appel de Dieu à « … se tenir dans la brèche » et à se repentir au nom de notre pays. »

Les auteurs-compositeurs-interprètes lauréats du Dove Award organisent normalement un rassemblement annuel sous une « tente » axé sur l’adoration et la prière, mais cette année, alors qu’ils recherchaient le Seigneur, Il les a poussés à prendre l’événement de cette année dans une direction différente.

« Dieu identifie dans nos cœurs la chose la plus importante qui doit se produire dans notre nation en ce moment et dans notre église », a déclaré Franklin. Elle décrit cela comme un simple repentir.

« Le jugement commence dans la Maison du Seigneur et il y a énormément de choses qui ne sont pas pieuses à l’intérieur de l’église », a-t-elle déclaré.

Barbi a déclaré à CBN News qu’au pied de la croix de 10 pieds se trouvera une boîte où les gens pourront écrire des confessions personnelles et ensuite se repentir des péchés de la nation.

Elle a ajouté : « Les gens [must] réaliser que la clé est de nous humilier. Nous prêchons : « Le réveil arrive, le réveil arrive ». Mais je peux vous dire que le réveil ne viendra pas tant que l’Église ne se détournera pas de ses mauvaises voies et ne sera pas libérée afin que nous puissions être la puissante épouse du Christ. »

Barbi partage qu’un mouvement de repentir est essentiel maintenant, alors que la situation dans la nation s’assombrit et que de plus en plus de gens recherchent des réponses.

« La repentance est si importante en ce moment parce que l’église est bombardée, à leur insu, ils sont pris dans toutes les stratégies de l’ennemi », a-t-elle expliqué.

Elle dit que ces stratégies sont la peur, l’erreur doctrinale et la tentation.

« Je crois que nous sommes dans une situation très dangereuse en tant que nation. Nous avons vraiment perdu nos amarres en tant qu’Église et nous avons été tellement affectés par notre nation. Nous n’avons pas vraiment respecté tous ces principes depuis tant d’années. « Nous avons choisi la voie du divertissement. Nous avons fait tellement de choses que le monde fait pour essayer d’atteindre les gens », a-t-elle déclaré. « Il y a une nouvelle vague de… jeunes qui recherchent Jésus. Ils ne veulent pas des vieilles méthodes de l’église. Ils ne veulent pas de divertissement. Ils veulent le vrai. »

Franklin dit que l’événement de la semaine prochaine est le début de ce qui pourrait être un mouvement visant à voir beaucoup de choses changer en Amérique.

« Il y a une résurgence du désespoir pour Dieu », a-t-elle partagé. « Le but ultime n’est pas de réparer notre nation. Le plan ultime est de réparer le cœur et la vie des gens. Parce que vous pouvez changer la politique, mais la politique ne changera pas l’Amérique. Vous devez changer les cœurs. Le cœur des gens doit être changé avant une nation peut être changée. »