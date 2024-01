Des tensions surgissent au plus haut tribunal alors que le CJP remet en question les accusations de l’avocat du PTI

Le chef du PTI Latif Khosa (à gauche) et le CJP Qazi Faez Isa. — Site Web/Fichier X/LatifKhosaP/SC

Latif Khosa exhorte SC à remédier au plaidoyer d’Imran Khan dans l’affaire Toshakhana.

CJP Isa rassure l’avocat du PTI sur les secours disponibles en vertu de la loi.

“Khosa Sahib tu lances des allégations [against us]”, remarque le juge suprême.



ISLAMABAD : Un jour après que le haut dirigeant du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Latif Khosa, a exprimé sa réticence à continuer de défendre une affaire devant le juge en chef du Pakistan (CJP) Qazi Faez Isa, l’avocat principal et le juge suprême ont de nouveau engagé dans un échange verbal « intéressant » mardi.

Comparaissant devant le tribunal suprême – alors qu’il représentait un client dans une affaire liée au service – Khosa a demandé au tribunal suprême de régler l’appel du fondateur du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, contre sa disqualification dans l’affaire Toshakhana.

Le plaidoyer de Khosa intervient un jour après que le parti a retiré sa requête – déposée le 26 décembre 2023 – sollicitant une procédure d’outrage contre la Commission électorale du Pakistan (ECP) pour son incapacité présumée à garantir des règles du jeu équitables avant les prochaines élections.

Lors de sa comparution devant le tribunal lundi, Khosa avait déclaré : « Nous ne voulons pas combattre cette affaire dans votre [CJP Isa’s] tribunal. Merci beaucoup.”

À cela, le juge en chef a fait remarquer : « Si vous n’acceptez pas le verdict, alors il n’y a rien à faire. [court] peut faire […] Vous détruisez toutes les institutions du Pakistan. »

Cependant, lors de l’audience d’aujourd’hui, lorsque le leader du PTI a soulevé la question de l’affaire Toshakhana, le plus haut juge a déclaré : « D’un côté, vous exprimez votre méfiance à l’égard du système judiciaire, de l’autre, vous demandez également réparation. [for your clients].»

« Khosa Sahib tu lances des allégations [against us when outside the court]», a fait remarquer le CJP Isa.

Cependant, le juge en chef a ordonné à Khosa de déposer une demande d’audience anticipée, l’assurant que le tribunal veillerait à ce que toute réparation disponible conformément à la loi soit dûment accordée.

La conversation intervient dans le contexte d’un revers majeur subi par le PTI après que le banc de trois membres dirigé par le juge en chef a confirmé l’appel de l’ECP contre le verdict de la Haute Cour de Peshawar (PHC) qui avait annulé la décision du corps électoral de révoquer le parti « chauve-souris » » sur les sondages « illégaux » au sein du parti.

Dans son ordonnance unanime du 13 janvier, le tribunal a déclaré que puisque l’ECP avait demandé au PTI d’organiser ses élections intra-parties depuis le 24 mai 2021, époque où le parti était au pouvoir, « on ne peut pas affirmer que l’ECP victimisait le PTI ». “.

La décision a laissé le parti « au sec » avant les élections du 8 février, car ses candidats devraient désormais se présenter aux élections de manière indépendante.