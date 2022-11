Des temps plus difficiles sont probablement à venir pour les marchés, et les investisseurs doivent être courageux

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 9 novembre 2022.

C’est une période merveilleuse de l’année et une période très étrange pour les marchés et l’économie. Alors que nous attendons la récession la plus attendue de l’histoire, les choses ne vont pas si mal.

Le S&P 500 a clôturé à son plus bas niveau de l’année le 12 octobre alors qu’il était en baisse de près de 25 % pour 2022. Depuis lors, il a fortement rebondi et est maintenant en baisse d’environ 15 %. Les bénéfices continuent d’augmenter et de se développer, même si certaines entreprises n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street et ont été punies. Cette semaine, une entreprise a annoncé de solides résultats en haut et en bas, mais a suggéré que son année complète se situerait probablement dans le bas de la fourchette prévue, et le titre a chuté. Lorsque les investisseurs sont nerveux, il y a moins d’endroits sûrs où se cacher.

Les investisseurs devraient probablement continuer à se sentir nerveux. Bien que la plupart semblent désespérés que ce ralentissement soit terminé et que le cycle de resserrement des taux de la Réserve fédérale se termine, ce n’est pas le désir d’y arriver. Malgré certains chiffres de bénéfices décents, il existe des indicateurs historiques troublants qui suggèrent fortement une récession à venir.

Les récessions suivent des schémas et sont toutes définies par des contractions de divers types d’activités et de mesures économiques. En moyenne, les actions chutent d’environ 30 % et les bénéfices du S&P 500 diminuent de 20 %. Comme il s’agit de moyennes, les nombres réels peuvent être supérieurs ou inférieurs. Peut-être que le creux d’environ 25 % du S&P 500 tiendra, ou peut-être que des creux plus bas sont à venir. L’inflation ralentit, mais elle ralentit rarement de manière significative sans une augmentation du chômage. Cela ne s’est pas encore produit, et peut-être que ce ne sera pas le cas. S’il n’augmente pas, ce serait suffisamment rare pour être considéré comme aberrant. Je n’ai jamais pensé qu’il était sage de s’attendre à de l’aberration. Je m’attends à ce que le taux de chômage approche les 5,5 %. Historiquement, ce n’est pas un mauvais niveau.

Les consommateurs représentent les deux tiers de l’économie américaine, et ils ont dépensé. Ce n’est pas nouveau. Les consommateurs américains dépensent de manière plus fiable que presque tout autre type de consommateur dans le monde. Ils se sentent plutôt positifs en raison des gains salariaux et des chèques de paie plus importants. Le problème est que les plus gros chèques de paie suivent les plus grosses factures d’épicerie et d’essence. En conséquence, les consommateurs sont convaincus de pouvoir payer moins. De plus, cette ambiance positive est rapidement confrontée à l’érosion des comptes d’épargne et à la flambée des soldes des cartes de crédit. À savoir, le consommateur est à court d’argent de poche, tandis que les prix du loyer, de la nourriture et des soins de santé continuent d’augmenter.

Quand je suis sur CNBC, les gens sur Twitter fournissent des commentaires en continu sur presque tout ce que chacun d’entre nous a à dire. Les commentaires sont partout, mais une constante est le dédain, la dérision et les insultes pour les commentaires qui semblent négatifs. C’est déconcertant. Que dire d’un ciel sombre et nuageux ? La réponse semble stupide et tout simplement fausse.

Pour être clair, les marchés se sont contractés pendant la majeure partie de cette année après avoir culminé en janvier. Cela n’a pas été agréable, mais cela n’a pas non plus inauguré l’apocalypse. Le plus important pour ceux qui veulent rester lucides, c’est que ce n’est pas fini. Peut-être que les leçons de l’histoire se révéleront fausses et que le pire sera peut-être passé. Au cours de mes 35 années dans cette entreprise, j’ai le plus profité du fait de me concentrer sans passion sur les données. Les données sont ce qu’elles sont. Si le monde ne s’arrête pas, je m’attends à ce que mes investissements valent plus à mesure que l’économie se redresse et que les entreprises américaines reprennent leur chemin expansionniste.

Au cours des dix dernières années, les marchés ont plus que doublé et la plupart des investisseurs se sont bien comportés. La prise de risque est mieux laissée aux autres, tout comme la lâcheté. Les marchés et les économies difficiles exigent du courage et un optimisme constant pour endurer les temps difficiles et espérer un ciel ensoleillé.

Nous serons cinq pour le dîner de Thanksgiving cette année, et une dinde de 12 livres fera l’affaire. Je compterai mes nombreuses bénédictions et je tiendrai chacun de vous parmi eux. Merci pour votre amitié, votre fidélité, votre soutien et votre gentillesse ces nombreuses années. Je suis reconnaissant d’être un Américain et je crois que l’avenir de l’Amérique regorge de promesses et de possibilités merveilleuses et profondes. Nous y parviendrons ensemble.

— Michael K. Farr est un contributeur de CNBC et président et chef de la direction de Farr, Miller & Washington.