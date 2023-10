Des tempêtes et des problèmes de pare-feu entraînent des retards le jour des élections au Manitoba

Winnipeg

Les orages et les problèmes liés au site Web ont jeté une série de bouleversements sur les responsables du scrutin lors des élections provinciales de mardi, les premières à voir l’introduction d’une nouvelle technologie destinée à réduire les files d’attente et à obtenir des résultats plus rapidement.

Élections Manitoba a déclaré dans un courriel à CTV News Winnipeg que les problèmes ont commencé dans la matinée avec des tempêtes qui ont perturbé l’alimentation électrique dans les bureaux de vote de nombreuses régions.

Des urnes manuelles ont été utilisées afin que le vote puisse se poursuivre jusqu’à ce que le courant soit rétabli. Les bulletins de vote déposés manuellement et par une machine à compter les votes ont ensuite dû être combinés une fois les bureaux de vote fermés, a indiqué Élections Manitoba.

Les machines à compter les votes, également appelées tabulatrices, ont été ajoutés cette année ainsi que des ordinateurs portables avec un accès sécurisé à la liste électorale, des scanners pour les cartes d’information des électeurs et des imprimantes pour imprimer les bulletins de vote à la demande, au lieu des bulletins de vote écrits pour le vote par anticipation.

La nouvelle technologie visait à moderniser le processus électoral. Élections Manitoba a qualifié cette décision de « portée ambitieuse », avec plus de 900 bureaux de vote équipés d’une technologie importante et de plans d’urgence.

L’agence affirme que les nouvelles procédures de reporting et de rapprochement ont également prolongé le temps de décompte des votes.

Aux problèmes s’ajoutent des problèmes de pare-feu sur le site Web de l’agence indépendante.

« Nous enquêtons sur ce qui s’est passé, mais ces problèmes ont provoqué des interruptions de l’accès au site Web », a déclaré Mike Ambrose, directeur des communications et de l’information publique d’Élections Manitoba, dans un courriel.

Cependant, Ambrose note que beaucoup de choses se sont bien passées avec le déroulement des élections.

La liste électorale électronique, les lecteurs de codes à barres et l’impression des bulletins de vote sur demande leur ont permis d’offrir un meilleur service et davantage de possibilités de participation aux Manitobains, a déclaré le porte-parole.

« Même si nous n’avons pas produit les résultats aussi rapidement que nous l’aurions souhaité, les Manitobains peuvent être assurés que ces élections ont été libres et équitables.

Entre-temps, Élections Manitoba affirme qu’un peu plus de 472 000 Manitobains ont voté lors de l’élection, ce qui équivaut à un taux de participation de 54 pour cent.

Un nombre record de 200 790 personnes ont voté par anticipation.

Avec des fichiers de Kayla Rosen de CTV et de La Presse Canadienne