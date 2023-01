Des tempêtes de verglas, de fortes chutes de neige et des tornades menacent le Midwest et le sud

Dans le Colorado lundi matin, le National Weather Service vols retardés et annulés attribués à Denver à une situation unique : un quart de mille de visibilité limité pour les pilotes à cause d’un brouillard givrant.

Les annulations et les retards potentiels surviennent un peu plus d’une semaine après qu’une vague d’annulations et de retards de vols a provoqué une anarchie apparente dans les aéroports en raison du temps hivernal, du manque de personnel et, dans le cas de Southwest Airlines, d’un système d’exploitation inhabituel et de problèmes technologiques.

Dans les États qui devraient être touchés par la pluie verglaçante, notamment le Kansas, le Nebraska, l’Iowa, le Minnesota et le Wisconsin, même la simple conduite pourrait être dangereuse. Selon le National Weather Service, des précipitations glacées pourraient entraîner la chute de branches d’arbres et de lignes électriques, et des rafales de vent pourraient créer des «zones de poudrerie ou de poudrerie» tout au long de la journée, avec peu ou pas de visibilité.

Malgré sa propagation dans une grande partie du pays, M. Bunting a déclaré que la tempête était typique de celles observées en hiver, avec des conditions hivernales dans le haut Midwest et de violents orages dans le sud.

“L’ampleur et la nature des impacts varient d’une tempête à l’autre, mais cette structure globale est similaire aux tempêtes passées”, a-t-il déclaré.

Depuis lundi soir, des parties du Texas, de l’Oklahoma, de l’Arkansas, de la Louisiane et du Kansas est resté sous surveillance de tornade. Dans le nord du Texas, à l’extérieur de Plano, la région était à risque d’orages violents tôt lundi, et la région à l’est était sous surveillance de tornade. Des lumières de Noël persistantes s’agitaient dans le vent et des nuages ​​​​gris foncé planaient au-dessus des plaines.