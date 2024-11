Des tempêtes de vent consécutives à Santa Ana balayeront le comté de San Diego, extrêmement sec – San Diego Union-Tribune

Les premiers vents généralisés de l’automne à Santa Ana donneront un coup de poing au comté de San Diego, extrêmement sec, rugissant brièvement lundi avant de frapper plus fort à partir de mardi soir, à peu près au moment où les bureaux de vote se ferment pour l’élection présidentielle, a déclaré le National Weather Service.

Les vents devraient entraîner des veilles d’incendie dans certaines parties du comté d’ici dimanche soir et pourraient être suivis d’avertissements de drapeau rouge mardi soir et mercredi.

Les vents du large représentent une menace plus grande que d’habitude car la majeure partie du comté a reçu peu ou pas de pluie en octobre, ce qui a encore asséché le chaparral, le type de végétation le plus inflammable du pays. L’humidité relative tombera également en dessous de 20 pour cent à certains endroits, ce qui aggravera la situation.

Les prévisionnistes disent que les premiers vents arriveront du nord dimanche soir, se déplaçant initialement vers le comté de Los Angeles et l’Inland Empire.

Les vents se propageront lundi et se feront sentir dans des endroits comme Oceanside, Campo et le long du couloir Interstate 15. Et il est possible qu’ils produisent des rafales de 30 à 40 mph autour de l’Interstate 8 à l’est d’Alpine.

La deuxième série de vents arrivera du nord-est, suivant une trajectoire qui transporte plus directement Santa Anas à travers le comté de San Diego. Les rafales pourraient atteindre une vitesse comprise entre 40 mph et 60 mph dans l’arrière-pays fortement végétalisé.

Mais les problèmes peuvent survenir n’importe où. Feux de forêt a éclaté jeudi dans les quartiers College Area et Talmadge de San Diego, entraînant des évacuations.