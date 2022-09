Des tempêtes comme Fiona pourraient être courantes au Canada: météorologue

L’ouragan Fiona était “l’ouragan canadien le plus intense” selon le météorologue et chasseur de tempêtes Mark Robinson.

Robinson a chassé 24 ouragans au cours de sa carrière, Fiona étant son dernier en date. S’adressant à CTV News Channel depuis Halifax, en Nouvelle-Écosse, il a expliqué à quoi ressemblait la tempête vue du sol.

“Certains des vents que nous avons eus étaient probablement d’environ 100 à 150 kilomètres à l’heure”, a déclaré Robinson. “Dégâts considérables à la ville de Louisbourg (N.-É.)… La quantité de force soufflée dans toute la région a été l’une des parties les plus impressionnantes de la tempête, rien qu’à voir l’ampleur des dégâts dans toute la Nouvelle-Écosse.”

Sur un lopin de terre balayé par les vents surplombant l’océan à Louisbourg, un vieux cimetière regarde les vagues. #Fionahurricane pic.twitter.com/dqAwdgwWyD —Mark Robinson (@StormhunterTWN) 25 septembre 2022

Cette tempête a rappelé à Robinson un ouragan aux États-Unis en raison de la durée de son séjour. Selon lui, la plupart des ouragans canadiens se déplacent rapidement, mais pas Fiona.

“Celui-ci a frappé et est resté très longtemps”, a-t-il déclaré. « Provoquant ces vents et cette onde, faisant tellement de dégâts dans toutes les Maritimes. C’est tellement malheureux à voir.

Alors que le changement climatique persiste, Robinson croit que le Canada verra des tempêtes plus importantes comme Fiona.

“Nous pourrions voir des tempêtes plus fortes à l’avenir, et c’est quelque chose qui, malheureusement, pourrait devenir plus courant”, a-t-il déclaré.

Les Forces armées canadiennes ont été déployées pour aider le Canada atlantique à se remettre de la tempête. Fiona a laissé des milliers de personnes sans électricité et contraint les municipalités à déclarer l’état d’urgence local.