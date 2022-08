Des températures plus fraîches ralentissent l’activité des incendies de forêt de Nohomin Creek, mais pas encore sortis des bois

L’activité des incendies au feu de forêt de Nohomin Creek a diminué au cours des deux derniers jours en raison des températures plus fraîches.

L’incendie s’étend maintenant sur un peu plus de 3 745 hectares, l’incendie étant le plus actif du parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux. Les flancs sud, est et nord-est ne présentent actuellement aucun comportement de feu actif.

Les équipes au sol de BC Wildfire Services ont actuellement du mal à gérer l’incendie car il brûle sur des falaises abruptes et des terrains rocheux. Ils organisent des équipes terrestres et aériennes tout en travaillant avec la Première Nation de Lytton et BC Parks pour gérer les limites du parc.

Alors que les températures se sont rafraîchies ces derniers jours, elles devraient remonter aux mêmes conditions hors saison qu’à la fin juillet.

L’incendie fait toujours l’objet d’une enquête et est soupçonné d’être d’origine humaine.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.