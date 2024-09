Des températures plus fraîches et des averses intermittentes pour commencer la semaine dans le Maryland

Des températures plus fraîches avec des averses intermittentes pour commencer la semaine dans le Maryland Mise à jour : 5 h 18 HAE, le 23 septembre 2024

NOUS AVONS ZOOMÉ NOTRE CAMÉRA À ANNAPOLIS OÙ VOUS POUVEZ VOIR DE L’EAU SUR LE TERRAIN AU QUAI DE LA VILLE ET UNE VOITURE GARÉE. C’EST LE DERNIER ENDROIT OÙ JE VOUDRAIS QUE MA VOITURE SOIT GARÉE EN CE MOMENT. J’ESPÈRE QUE QUELQU’UN POURRA FAIRE PASSER LE MOT. ET HÉ, PEUT-ÊTRE QUE CE CAMION DE MAINTENANCE EST EN TRAIN DE VÉRIFIER. ET PARFOIS ILS REMORQUENT VRAIMENT DES VOITURES DE LÀ. QUAND L’EAU DEVIENT TROP HAUTE. DONC NE VOUS GAREZ PAS AU QUAI DE LA VILLE PENDANT LES DEUX PROCHAINS JOURS CAR IL EST PRÉVU QU’IL SOIT INONDÉ ET NOUS SOMMES À MARÉE BASSE EN CE MOMENT. CELA VOUS INDIQUE DONC À QUEL POINT L’EAU VA MONTER. Nous allons atteindre la prochaine marée haute vers 9h30 ce matin à Annapolis, puis la pire marée aura lieu à 23h ce soir. Ce sont en fait les marées hautes nocturnes qui seront bien pires dans la région d’Annapolis. Nous voyons effectivement des inondations tout le long de la baie en ce moment, cependant. L’orange vous indique où elles sont mineures dans la ville de Baltimore, le long du comté de Baltimore, du comté de Harford, et même le long de la côte ouest. MAINTENANT, PARCE QUE LE VENT A ÉTÉ PERSISTANT DE L’EST, MAIS AUSSI UNE COMPOSANTE DU SUD, QUI POUSSE TOUTE L’EAU EN HAUT DE LA BAIE ET ​​PROVOQUE CES MARÉES AU-DESSUS DE LA NORMALE. CELA N’A RIEN À VOIR AVEC LA PLUIE. C’EST TOUT À VOIR AVEC LE VENT TERRESTRE. CEPENDANT, LE PIRE A EU LIEU DANS LE COMTÉ D’ANNE ARUNDEL. À CAUSE DE CETTE COMPOSANTE D’EST, AVEC LA MARÉE TOTALE, IL DEVRAIT ATTEINDRE UN MAXIMUM D’ENVIRON 1,20 MÈTRES, ET CELA VA SE RÉPÉTER À NOUVEAU LORS DES MARÉES HAUTES DE NUIT. ET CELA VA INONDER DE NOMBREUSES ROUTES. DANS LA RÉGION D’ANNAPOLIS, CERTAINES ENTREPRISES VONT MALHEUREUSEMENT ÊTRE INONDÉES ÉGALEMENT. NOUS AVONS DONC UN VENT D’EST PERSISTANT. CELA NOUS MAINTENIT DANS UN TEMPS PLUS FRAIS. Nous allons être près de 70 seulement pour les maximales des deux prochains jours, puis nous finirons dans les 80 degrés inférieurs d’ici JEUDI. DONC LÉGÈREMENT PLUS CHAUD CE JOUR-LÀ. IL POURRAIT ENCORE Y AVOIR UN PEU DE PLUIE, QUI PERSISTERA JUSQU’AU WEEK-END À VENIR. DONC NOUS ENTRERONS DANS UN MODÈLE MÉTÉOROLOGIQUE PLUS MAUVAISE. LES TEMPÉRATURES ACTUELLEMENT SONT DANS LES 60. NOUS SOMMES À 62, WOODSTOCK 68, DANS LE CENTRE-VILLE DE BALTIMORE. LE CIEL NUAGEUX EN CE MOMENT ET UNE Averse OU UNE BRUINE POURRAIT ÉCLATER, MAIS VRAIMENT, LA MAJORITÉ DE LA PLUIE EST À NOTRE OUEST, TOUJOURS À L’OUEST DE HAGERSTOWN. MAIS VOUS POUVEZ VOIR CES AVERSES SE DÉVELOPPER MAINTENANT DANS L’OUEST DU MARYLAND. CELA ARRIVERA AU COURS DE LA JOURNÉE. IL SEMBLE DONC QU’IL SOIT 9 H 00 ET AU-DELÀ. NOUS COMMENCERONS À VOIR QUELQUES-UNES DE CES AVERSES SE DÉVELOPPER. ÇA SEMBLE DONC RALENTI POUR L’HEURE DU DÉJEUNER ET EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI. ENCORE UN PEU DE PLUIE CONTINUE AUTOUR DE LA RÉGION DE BALTIMORE À CE MOMENT-LÀ. ET ENSUITE, D’AUTRES AVERSES CONTINUERONT À ARRIVER DU NORD ET DE L’OUEST AU COURS DE L’APRÈS-MIDI. ET DU SOIR, MAIS ELLES DEVIENDRONT UN PEU PLUS DISPERSÉES LE SOIR, DONC VOUS N’EN AUREZ PAS NÉCESSAIREMENT TOUT LE TEMPS. JE GARDERAIS JUSTE UN PARAPLUIE AVEC VOUS AVEC CE POTENTIEL. LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES AUJOURD’HUI SONT PRÈS DE 70 DEGRÉS. Nous allons descendre à des températures minimales autour de 60 degrés ce soir. Il y a encore quelques averses qui se développent même ce soir. Remarquez donc comment les risques de pluie augmentent plus tard dans la journée. Nos prévisions pour les sept prochains jours prévoient une période plus fraîche pour les prochains jours. Nous aurons des averses de pluie intermittentes jusqu’à mercredi, mais même s’il y a une chance qu’il y en ait.