Des températures plus chaudes ne suffisent pas à empêcher la propagation de Covid-19 : étude

La transmission du virus derrière Covid-19 varie selon les saisons, mais des conditions plus chaudes ne suffisent pas à empêcher sa propagation, montre une nouvelle recherche. L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, a montré que la température et la densité de population sont les facteurs les plus importants déterminant la facilité avec laquelle le virus se propage, mais uniquement en l’absence de mesures restreignant la mobilité, telles que les blocages.

« Nos résultats montrent que les changements de température ont un effet beaucoup plus faible sur la transmission que les interventions politiques, donc tant que les gens ne sont pas vaccinés, les gouvernements ne doivent pas abandonner des politiques telles que les fermetures et la distanciation sociale simplement parce qu’un changement saisonnier signifie que le temps se réchauffe », a déclaré le premier auteur Tom Smith, du Département des sciences de la vie de l’Impériale.

« Cependant, nos travaux suggèrent également que des températures plus basses en automne et en hiver peuvent entraîner une propagation plus facile du virus en l’absence d’interventions politiques ou de changements de comportement », a ajouté Smith.

Les résultats sont publiés dans les Actes de la National Academy of Sciences.

Les variations saisonnières ont été une source d’incertitude dans les prévisions de transmission du SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de Covid-19. D’autres virus, comme les virus de la grippe et d’autres coronavirus, sont connus pour être affectés par des facteurs environnementaux.

Cependant, il a été difficile de quantifier les effets des facteurs environnementaux, notamment la température, l’humidité et le rayonnement UV (soleil) sur la transmission du SRAS-CoV-2 pendant la pandémie, car des facteurs humains tels que la densité et le comportement de la population ont été les principaux moteurs de la transmission.

Les différences dans les interventions et le dénombrement des cas entre les pays et les régions rendent également difficile la comparaison des facteurs environnementaux à l’échelle mondiale, d’autant plus que certains pays comme le Brésil, l’Inde et l’Iran ont une transmission élevée malgré des climats plus chauds.

Bien que la température et la densité de population influencent la transmission du SRAS-CoV-2, l’étude reconfirme que les moteurs les plus importants sont les politiques publiques et le comportement individuel. Par exemple, pendant les fermetures, il n’y avait aucune signature significative de la température influençant la transmission.

« Cela signifie, par exemple, que les régions plus chaudes ne devraient pas s’attendre à assouplir les restrictions de mobilité avant les régions plus froides. Cela est d’autant plus vrai que les régions plus chaudes ont tendance à avoir des densités de population plus élevées », a déclaré Will Pearse, du département des sciences de la vie de l’Impériale.

