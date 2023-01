Des températures inférieures à zéro en route lundi alors que le nord de l’Illinois creuse la neige du week-end – Shaw Local

Alors que la majeure partie du nord de l’Illinois creuse les chutes de neige de samedi qui ont enregistré par endroits près d’un demi-pied de neige pendant la nuit de dimanche, les habitants de la région devraient se préparer à des températures glaciales jusqu’à lundi, selon le National Weather Service.

Les températures inférieures à zéro devraient rester ici pendant la majeure partie de la semaine à venir.

“Nous entrons dans une configuration plus froide pour cette semaine, chaque jour de cette semaine semble être en dessous des températures normales pour fin janvier, début février”, a déclaré le météorologue Matt Friedlein dimanche midi. “Nous n’avons pas eu d’étirement d’une semaine comme celui-ci sous des températures normales depuis un moment, depuis Noël.”

Une autre possibilité d’averses de neige est probable dans la nuit de dimanche à lundi, mais ne devrait pas entraîner d’accumulation supplémentaire, a-t-il déclaré. Une légère couche de neige commençant vers 22 heures dimanche pourrait rendre certaines routes glissantes, car les basses températures atteignent 10 degrés dans une grande partie de la région. Les averses commenceront dans le centre de l’Illinois à partir de l’Indiana et remonteront probablement jusqu’à la frontière de l’État du Wisconsin.

Au cours des dernières 24 heures, la neige la plus lourde est tombée plus près de la frontière entre l’Illinois et le Wisconsin, selon le Service météorologique national. Certaines parties du comté de McHenry, y compris Crystal Lake, ont vu entre 6 et 8 pouces de neige. Les parties nord des comtés de DeKalb et de Kane, et une partie du comté de Kane ont vu entre 4 et 6 pouces de neige. Le comté d’Ogle a vu entre 3 et 6 pouces de neige, tandis que le comté de Lee a enregistré entre 2 et 3 pouces.

Au sud de l’Interstate 80, y compris des parties des comtés de Will et de La Salle, a vu un mélange glissant de neige, de pluie et de glace samedi, entraînant une accumulation peu mesurable mais des conditions routières dangereuses, a déclaré Friedlein.

L’état des routes s’est rapidement détérioré de samedi à dimanche dans de nombreuses régions de la région.

Les températures se maintiendront autour de 18 à 23 degrés pour les habitants du nord de l’Illinois dimanche et chuteront rapidement lundi, s’attendant à n’atteindre que des sommets de 9 à 15 degrés dans la semaine de travail.

“Il fait assez froid”, a déclaré Friedlein. “Les sommets normaux se situent dans les années 30 à cette période de l’année. Lundi soir, si les nuages ​​se dissipent et qu’il y a encore une certaine incertitude, il semble que toute la zone sera en dessous de zéro.

Alors que les températures glaciales sont là pour rester pendant la semaine, les conditions météorologiques montrent que la région restera largement sèche, sans accumulation supplémentaire prévue, a déclaré Friedlein.