Des températures étouffantes attendues aux États-Unis en raison du dôme thermique

Une chaleur étouffante devrait se répandre dans une grande partie des États-Unis continentaux la semaine prochaine, avec des régions comme les Grandes Plaines et le Midwest qui devraient voir les températures grimper de 10 à 15 degrés Fahrenheit au-dessus de la moyenne, selon le National Weather Service.

La chaleur et l’humidité élevée attendues surviennent peu de temps après qu’une vague de chaleur record a entraîné des températures à trois chiffres dans l’Oregon, l’État de Washington et la Colombie-Britannique fin juin et a causé des centaines de décès liés à la chaleur.

Les températures de la semaine prochaine seront le résultat d’un dôme thermique, un puissant système d’air à haute pression qui descend de l’atmosphère, se comprime et se réchauffe près de la terre, exacerbant les températures estivales déjà étouffantes.

Les dômes thermiques ont tendance à inhiber la formation de nuages ​​- ce qui donne un ciel chaud et ensoleillé sans couverture nuageuse – et deviendront probablement plus sévères à mesure que le climat change.

La vague de chaleur de juin, également le résultat d’une maison chauffée, a été estimée comme un événement unique dans un millénaire rendu pratiquement impossible sans un changement climatique d’origine humaine, ont découvert des chercheurs.

Les températures et les conditions de sécheresse ont également déclenché des incendies de forêt plus intenses qui se sont allumés plus tôt que d’habitude cette année. Ces derniers jours, plus de 80 incendies de forêt ont brûlé dans plus d’une douzaine d’États, principalement dans l’Ouest, qui connaît une sécheresse sans précédent.

La fumée des incendies de l’Ouest était si intense qu’elle a créé un ciel brumeux et une qualité de l’air malsaine jusqu’à New York, le New Jersey et la Pennsylvanie cette semaine.

La Terre s’est déjà réchauffée de plus de 1 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, selon l’Organisation météorologique mondiale. L’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée et 2021 est pratiquement certain d’être parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées.

La recherche montre que plus d’un tiers des décès liés à la chaleur dans le monde pendant les saisons chaudes sont attribuées au changement climatique. Et la chaleur tue plus de personnes que toute autre catastrophe météorologique aux États-Unis